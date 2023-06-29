"Є все для успіху": ЗС РФ готувалися до оборони місяцями, але ЗСУ зможуть їх перемогти, — Блінкен

За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, спроба військового заколоту глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина також створила додаткові чинники, які можуть допомогти Україні провести успішну операцію.

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Контрнаступ ЗСУ тільки почався, українське командування ще не ввело в бій основні підрозділи. Попри організовану оборону росіян, Сили оборони зможуть провести успішну операцію. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, пише сайт Держдепартаменту.

За його словами, контрнаступ ЗСУ перебуває на своєму початку. Так, у міноборони України ще планують застосувати основне своє угруповання сил.

При цьому, як сказав Блінкен, ЗС РФ готували оборонні рубежі протягом кількох місяців. Однак українські сили за допомогою союзників із Заходу зможуть їх подолати.

"Тільки вчора ми анонсували додаткову допомогу Україні. У них є те, що їм потрібно для успіху", — додав представник Держдепу США.

Блінкен заявив, що спроба військового заколоту глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина також створила додаткові чинники, які можуть допомогти Україні провести успішну операцію. Щоправда, за словами американського чиновника, головні події, пов'язані з контрнаступом ЗСУ, можна буде поспостерігати згодом — протягом тижнів або навіть місяців.

Нагадаємо, що заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що контрнаступ ЗСУ йде за планом. За її словами, українські військові просуваються, хоч і повільно. Наприклад, минулого тижня ЗСУ змогли знищити 110 місць компактного скупчення російських військових, 11 пунктів управління, 7 складів зброї.

Крім того, український генерал перерахував успіхи ЗСУ на Таврійському напрямку. За словами бригадного генерала Тарнавського, ЗС РФ зазнають значних втрат. Українські захисники також знищили 5 складів боєприпасів і 21 одиницю військової техніки ворога.