Вчаться протидіяти ядерній загрозі: у Німеччині розкрити деталі підготовки бійців ЗСУ, — Bild

Неназваний представник збройних сил Німеччини пояснив, що українські військові навчатимуться три тижні і оволодіють технологіями деактивації.

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29 червня речник Бундесверу повідомив про особливості підготовки українських військових: вони навчаються захищатись від ядерних та інших загроз. Про деталі підготовки повідомляє видання Bild.

Речник перелічив напрями захисту, якими мають оволодіти військові — це 3 види загроз:

ядерні;

біологічні;

хімічні.

Навчання відбувається на центру, розташованому у місцевості Алльгой на півдні Німеччини. Військові мають вивчити спеціальні технології для знешкодження загроз різної природи — працюватимуть і в казармах, і на полігоні. При цьому вони отримають навички для проведення дезактиваційних заходів, пояснив представник Бундесверу.

Навчання триватиме три тижні. Спікер не зазначив, коли саме почалось навчання, тому не ясно, коли ж військові його завершать.

Bild - про навчання ЗСУ захисту від ядерних загроз

Зазначимо, питання ядерної загрози зросло після російського теракту на Каховській ГЕС. Внаслідок витікання води з Каховського водосховища, почав міліти ставок біля Запорізької АЕС. Якщо рівень води у ставку стане надто низьким, постане загроза радіоактивного викиду — про це попереджають експерти-енергетики.

Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав Запорізьку АЕС і з'ясував, що діється на атомній станції, на якій порядкуються російські окупаційні війська. Гроссі заявив, що води у ставку поки що достатньо. Крім того запевнив, що не помітив мін у водоймі, але міни натомість є у низці інших приміщень станції.

Президент Зеленський заявив, що росіяни готують теракт на Запорізькій АЕС — відповідну інформацію отримала українська розвідка. Також Кирило Буданов, начальник ГУР МОУ, повідомив: у окупантів все готово для підриву.

З іншого боку ядерним ударом почав загрожувати президент Білорусі Олександр Лукашенко. Зокрема, під час одного зі своїх останніх виступів він натякнув, що має можливість самостійно запустити тактичну ядерну боєголовку, якщо на нього "нападуть".

Нагадуємо, у Росії провели опитування громадян: цікавились, чи погодяться вони завдати ядерного удару по Україні. Як з'ясувалось, шоста частина росіян сказала "так, це допустимо".

Тим часом в українських ЗМІ почали публікувати інструкції з поясненнями — як поводитись під час ядерного вибуху або викиду радіації. перший пункт інструкцій — сховатись у приміщенні і щільно зачинити усі вікна та двері.