"Малоймовірно": аналітики ISW оцінили здатність РФ підірвати Запорізьку АЕС

За словами аналітиків, Москва, найімовірніше, використовуватиме шантаж і погрози, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ. Однак повністю виключати загрозу теракту не можна.

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Малоймовірно, що російські війська здійснять теракт на Запорізькій атомній електростанції. Про це заявили американські аналітики з Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 30 червня йдеться про те, що Москва використовуватиме шантаж і погрози теракту, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ, а також обмежити підтримку України Заходам напередодні саміту НАТО 11 липня.

"Російські сили не зможуть контролювати наслідки навмисного радіаційного інциденту на ЗАЕС. Радіаційний інцидент може ще більше погіршити здатність Росії закріпити свою окупацію півдня України, залишивши райони непридатними для життя", — йдеться у звіті.

Однак, за словами аналітиків, повністю виключати плани щодо саботажу на ЗАЕС — не можна. Так, ЗС РФ можуть здійснити кілька можливих радіологічних техногенних інцидентів на ЗАЕС, деякі з яких будуть серйознішими, ніж інші. Крім того, вони можуть скинути опромінену воду із ЗАЕС у Каховське водосховище, щоб перешкодити ЗСУ перейти через осушену територію.

Також експерти вважають, що російські сили також можуть спробувати створити радіоактивний шлейф, щоб покрити велику територію на півдні України. Однак цей шлейф найімовірніше торкнеться і військ РФ на окупованій території. Крім того, ЗС РФ можуть вчинити техногенну "аварію", яка створить менший радіологічний радіус, одразу спрямований на запобігання контрнаступу ЗСУ поруч з Енергодаром.

"Жоден із цих варіантів не дає більшої військової вигоди для російських військ, ніж можливі наслідки, які вони можуть створити. Україна, зі свого боку, не отримає жодної вигоди від виникнення радіологічного інциденту на ЗАЕС", — заявили аналітики.

Нагадаємо, що 30 червня заявили, що в "Енергоатомі" роз'яснили, як швидко стане відомо про теракт РФ на ЗАЕС. Міністр енергетики Герман Галущенко наголосив, що в разі виникнення аварії на станції, Україна не зможе миттєво спостерігати за самою подією в режимі реального часу. Затримка в отриманні інформації вплине на перебіг усього процесу.

Крім того, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що світ розгляне теракт на ЗАЕС як застосування ядерної зброї проти цивільних. За його словами, у разі підриву станції російськими окупантами, Україна ретельно відслідковуватиме реакцію міжнародного співтовариства, враховуючи недостатню оцінку після підриву Каховської ГЕС.