"Маловероятно": аналитики ISW оценили способность РФ подорвать Запорожскую АЭС

По словам аналитиков, Москва, скорее всего, будет использовать шантаж и угрозы, чтобы остановить контрнаступление ВСУ. Однако полностью исключать угрозу теракта нельзя.

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Маловероятно, что российские войска совершат теракт на Запорожской атомной электростанции. Об этом заявили американские аналитики из Института изучения войны (ISW).

В отчете от 30 июня говорится, что Москва будет использовать шантаж и угрозы теракта, чтобы остановить контрнаступление ВСУ, а также ограничить поддержку Украины Западам в преддверии саммита НАТО 11 июля.

"Российские силы не смогут контролировать последствия преднамеренного радиационного инцидента на ЗАЭС. Радиационный инцидент может еще больше ухудшить способность России закрепить свою оккупацию юга Украины, оставив районы непригодными для жизни", — говорится в отчете.

Однако, по словам аналитиков, полностью исключать планы по саботажу на ЗАЭС – нельзя. Так, ВС РФ могут совершить несколько возможных радиологических техногенных инцидентов на ЗАЭС, некоторые из которых будут серьезнее, чем другие. Кроме того, они могут сбросить облученную воду с ЗАЭС в Каховское водохранилище, чтобы помешать ВСУ перейти через осушенную территорию.

Также эксперты считают, что российские силы также могут попытаться создать радиоактивный шлейф, чтобы покрыть большую территорию на юге Украины. Однако этот шлейф скорее всего затронет и войск РФ на оккупированной территории. Кроме того, ВС РФ могут совершить техногенную "аварию", которая создаст меньший радиологический радиус, сразу направленный на предотвращение контрнаступления ВСУ рядом с Энергодаром.

"Ни один из этих вариантов не дает большей военной выгоды для российских войск, чем возможные последствия, которые они могут создать. Украина, со своей стороны, не получит никакой выгоды от возникновения радиологического инцидента на ЗАЭС", — заявили аналитики.

Напомним, что 30 июня заявили, что в "Энергоатоме" разъяснили, как быстро станет известно о теракте РФ на ЗАЭС. Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что в случае возникновения аварии на станции, Украина не сможет мгновенно наблюдать за самим событием в режиме реального времени. Задержка в получении информации окажет влияние на ход всего процесса.

Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что мир рассмотрит теракт на ЗАЭС как применение ядерного оружия против гражданских. По его словам, в случае подрыва станции российскими оккупантами, Украина будет тщательно отслеживать реакцию международного сообщества, учитывая недостаточную оценку после подрыва Каховской ГЭС.