Підтримував Путіна та вихваляв ЗС РФ: послушник УПЦ МП отримав 5 років в'язниці (фото)

За даними слідчих спецслужби, чоловік жив на Тернопільщині й підтримував російську агресію.

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На основі матеріалів, зібраних СБУ, 5 років позбавлення свободи отримав послушник УПЦ МП. Чоловік підтримував проросійські наративи у соцмережах та був прихильником президента Росії Володимира Путіна. Про деталі справи послушника ідеться у повідомленні пресслужби відомства.

Слідчі виявили прихильника Путіна на господарчому дворі Почаївської Успенської лаври, ідеться у матеріалі пресслужби СБУ. Чоловік, всупереч забороні РНБО, продовжив користуватись російськими соцмережами "ВКонтактє" та "Однокласники" і поширював антиукраїнські тези.

У СБУ навели приклади тез, які поширював послушник УПЦ МП:

підтримував Путіна;

вихваляв російських солдатів;

дискредитував ЗСУ.

Чоловіка визнано винним за двома статтями Кримінального кодексу:

ч. 3 ст. 436-2 — поширення у ЗМІ повідомлень, які виправдовують напад РФ на Україну, глорифікація росіян-учасників нападу (максимальне покарання — до 8 років тюрми);

ч. 1 ст. 111-1 — визначення окупованих територій як таких, на які має право країна-агресорка, підтримка рішень Росії щодо окупованих територій (максимальне покарання — позбавляння права займати певні посади терміном до 15 років).

Суд визначив, що послушник УПЦ МП проведе у тюрмі 5 років.

Фото: Пресслужба СБУ Фото: Пресслужба СБУ Фото: Пресслужба СБУ Фото: Пресслужба СБУ Фото: Пресслужба СБУ

Зазначимо, у квітні 2023 року пресслужба СБУ розповідала про послушника з Тернопільщини, який поширював проросійські наративи. У мережі опублікували повідомлення, які 48-річний чоловік поширював у соцмережах:

радів, що ЗСУ були змушені відступити від Соледара на Донеччині;

сподівався і вірив, що РФ переможе.

Наразі точно невідомо, чи у сьогоднішньому повідомленні СБУ ідеться про одну й ту ж особу.

Зазначимо, починаючи з осені 2022 року СБУ провела низку обшуків у приміщеннях різних єпархій УПЦ МП. У квітні 2023 року правоохоронці оприлюднили кількість обшуків — близько 40 візитів. У квітні ж почалось судове провадження проти настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла "Мерседеса". Чоловіка підозрюють у поширенні релігійної ворожнечі та у виправданні нападу Росії на Україну.

Між тим раніше стало відомо про обмін церковника УПЦ МП на 28 українських полонених — про це розповів очільник СБУ Василь Малюк. Крім того тримають кримінальні провадження проти церковників, які підтримали вторгнення РФ словесно або діями.

Українські громадяни почали переходити з приходів УПЦ МП до Української православної церкви. Згідно з даними порталу "Опендатабот", на заході України цих приходів лишилось найменше (на Львівщині та Івано-Франківщині), а найбільше — на Донеччині та Вінниччині.

Кількість приходів УПЦ МП у різних областях України ("Опендатабот" станом на квітень 2023 року)

Нагадуємо, 1 липня церковники УПЦ МП заявили, що не виїдуть з Лаври, звідки їх намагається виселити Міністерство культури. При цьому юристи московської церкви запевняють, що дії Мінкульту протирічать Конституції.

У травні 2023 року українці в опитуванні Центру Разумкова розповіли про ставлення до УПЦ МП. Дані опитування свідчать, що 40% громадян України не довіряють цій релігійній організації.