Поддерживал Путина и восхвалял ВС РФ: послушник УПЦ МП получил 5 лет тюрьмы (фото)

По данным следователей спецслужбы, мужчина жил на Тернопольщине и поддерживал российскую агрессию.

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На основе материалов, собранных СБУ, 5 лет лишения свободы получил послушник УПЦ МП. Мужчина поддерживал пророссийские нарративы в соцсетях и был сторонником президента России Владимира Путина. О деталях дела послушника говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Следователи обнаружили сторонника Путина на хозяйственном дворе Почаевской Успенской лавры, говорится в материале пресс-службы СБУ. Мужчина, вопреки запрету СНБО, продолжил пользоваться российскими соцсетями "ВКонтакте" и "Одноклассники" и распространял антиукраинские тезисы.

В СБУ привели примеры тезисов, которые распространял послушник УПЦ МП:

поддерживал Путина;

восхвалял российских солдат;

дискредитировал ВСУ.

Мужчина признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса:

ч. 3 ст. 436-2 — распространение в СМИ сообщений, которые оправдывают нападение РФ на Украину, глорификация россиян-участников нападения (максимальное наказание — до 8 лет тюрьмы);

ч. 1 ст. 111-1 — определение оккупированных территорий как таких, на которые имеет право страна-агрессор, поддержка решений России относительно оккупированных территорий (максимальное наказание — лишение права занимать определенные должности сроком до 15 лет).

Суд определил, что послушник УПЦ МП проведет в тюрьме 5 лет.

Фото: пресс-служба СБУ Фото: пресс-служба СБУ Фото: пресс-служба СБУ Фото: пресс-служба СБУ Фото: пресс-служба СБУ

Отметим, в апреле 2023 года пресс-служба СБУ рассказывала о послушнике из Тернопольской области, который распространял пророссийские нарративы. В сети опубликовали сообщения, которые 48-летний мужчина распространял в соцсетях:

радовался, что ВСУ были вынуждены отступить от Соледара в Донецкой области;

надеялся и верил, что РФ победит.

Пока точно неизвестно, идет ли речь в сегодняшнем сообщении СБУ об одном и том же человеке.

Отметим, начиная с осени 2022 года СБУ провела ряд обысков в помещениях различных епархий УПЦ МП. В апреле 2023 года правоохранители обнародовали количество обысков — около 40 визитов. В апреле же началось судебное производство против настоятеля Киево-Печерской Лавры Павла "Мерседеса". Мужчину подозревают в распространении религиозной вражды и в оправдании нападения России на Украину.

Между тем ранее стало известно об обмене церковника УПЦ МП на 28 украинских пленных — об этом рассказал глава СБУ Василий Малюк. Кроме того продолжаются уголовные производства против церковников, которые поддержали вторжение РФ словесно или действиями.

Украинские граждане начали переходить из приходов УПЦ МП в Украинскую православную церковь. Согласно данным портала "Опендатабот", на западе Украины этих приходов осталось меньше всего (на Львовщине и Ивано-Франковщине), а больше всего — в Донецкой и Винницкой областях.

Количество приходов УПЦ МП в разных областях Украины ("Опендатабот" по состоянию на апрель 2023 года)

Напоминаем, 1 июля церковники УПЦ МП заявили, что не уйдут из Лавры, откуда их пытается выселить Министерство культуры. При этом юристы московской церкви уверяют, что действия Минкульта противоречат Конституции.

В мае 2023 года украинцы в опросе Центра Разумкова рассказали об отношении к УПЦ МП. Данные опроса свидетельствуют, что 40% граждан Украины не доверяют этой религиозной организации.