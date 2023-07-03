"Зараз там гаряче": зберігається загроза наступу на Часів Яр зі сторони Бахмута, — Сирський

Командувач Сухопутних військ ЗСУ повідомив, що на Донеччині продовжуються активні бойові дії. Війська РФ відчайдушно чіпляються за позиції та опорні пункти, які свого часу були зайняті "вагнерівцями".

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Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський особисто побував у районі бойових дій для вивчення обстановки на місці та безпосереднього спілкування з усіма категоріями військовослужбовців. На бахмутському напрямку тривають активні бойові дії, розповів Сирський у коментарі "Українській правді".

"Бахмутський напрямок знову став ареною активних бойових дій. Зараз там доволі гаряче. Обидві сторони намагаються перехопити ініціативу, щоб переломити ситуацію на свою користь. Ворог відчайдушно чіпляється за позиції та опорні пункти, які свого часу були зайняті "вагнерівцями". Події розгортаються та змінюється дуже динамічно, деякі позиції за добу переходять двічі "із рук в руки", — заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ.

За інформацією Сирського, в Бахмуті не настає тиша: противник активно використовує у місті міномети, великокаліберні кулемети, протитанкові ракети, снайперів та веде вогонь по українських позиціях, "намагаючись уразити все, що рухається". В першу чергу противник цілить у бойову техніку.

Командувач Сухопутних військ вважає, що зберігається загроза наступальних дій ворога зі сторони Бахмута в бік Часового Яру.

"Ворог активно реагує на всі наші дії та активно створює глибоку ешелоновану оборону, яка складається на деяких напрямках з трьох позицій. Наші оборонці продовжують рух на південному фланзі Бахмута, маючи частковий успіх, та ведуть жорсткі бої на північному фланзі. В самому місті Бахмут наші війська вражають ворожі позиції вогнем всіх засобів та позбавляють противника можливості переміщатись в межах міста", — повідомив Олександр Сирський.

2 липня Фокус повідомляв, що ЗС РФ зазнали поразки під Бахмутом. Противник намагався наступати біля Міньківки та Богданівки, проте українські військові перехопили ініціативу і російські окупанти зазнали невдачі.

Також, 2 липня командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про те, що артилерія бригади ДШВ знищила склад боєприпасів у районі Бахмута. Російські загарбницькі підрозділи залишилися без значної кількості боєприпасів завдяки артилеристам десантного підрозділу.