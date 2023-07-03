"Сейчас там горячо": сохраняется угроза наступления на Часов Яр со стороны Бахмута, — Сырский

Командующий Сухопутных войск ВСУ сообщил, что в Донецкой области продолжаются активные боевые действия. Войска РФ отчаянно цепляются за позиции и опорные пункты, которые в свое время были заняты "вагнеровцами".

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Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский лично побывал в районе боевых действий для изучения обстановки на месте и непосредственного общения со всеми категориями военнослужащих. На Бахмутском направлении продолжаются активные боевые действия, рассказал Сырский в комментарии"Украинской правде".

"Бахмутское направление снова стало ареной активных боевых действий. Сейчас там довольно горячо. Обе стороны пытаются перехватить инициативу, чтобы переломить ситуацию в свою пользу. Враг отчаянно цепляется за позиции и опорные пункты, которые в свое время были заняты "вагнеровцами". События разворачиваются и меняется очень динамично, некоторые позиции за сутки переходят дважды "из рук в руки", — заявил командующий Сухопутных войск ВСУ.

По информации Сырского, в Бахмуте не наступает тишина: противник активно использует в городе минометы, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые ракеты, снайперов и ведет огонь по украинским позициям, "пытаясь поразить все, что движется". В первую очередь противник целится в боевую технику.

Командующий Сухопутных войск считает, что сохраняется угроза наступательных действий врага со стороны Бахмута в сторону Часового Яра.

"Враг активно реагирует на все наши действия и активно создает глубокую эшелонированную оборону, которая состоит на некоторых направлениях из трех позиций. Наши защитники продолжают движение на южном фланге Бахмута, имея частичный успех, и ведут жесткие бои на северном фланге. В самом городе Бахмут наши войска поражают вражеские позиции огнем всех средств и лишают противника возможности перемещаться в пределах города", — сообщил Александр Сырский.

2 июля Фокус сообщал, что ВС РФ потерпели поражение под Бахмутом. Противник пытался наступать возле Миньковки и Богдановки, однако украинские военные перехватили инициативу и российские оккупанты потерпели неудачу.

Также, 2 июля командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил о том, что артиллерия бригады ДШВ уничтожила склад боеприпасов в районе Бахмута. Российские захватнические подразделения остались без значительного количества боеприпасов благодаря артиллеристам десантного подразделения.