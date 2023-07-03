"Усе для перемоги": Євросоюз планує збільшити фінансову підтримку України

Президентка Європейської комісії заявила, що опір українського народу є вражаючим і обов'язок ЄС — відповідати цій витривалості та наполегливості.

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Європейський союз планує збільшити обсяг допомоги Україні, щоб забезпечити регулярну фінансову підтримку. Про це повідомляє президент Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, передає ABC News.

"Ми повинні подвоїти нашу підтримку України. Минуло майже 500 днів з моменту жорстокого вторгнення Росії", — сказала фон дер Ляєн

Вона зазначила, що опір українського народу вражає, і Європейському Союзу належить відповідати цій витривалості та наполегливості.

"Це включає в себе надійну і регулярну фінансову підтримку", — сказала вона, нагадавши, що комісія пропонує виділити 50 мільярдів євро Україні і продовжити підтримку до 2027 року.

Нагадаємо, у лютому 2022 року заступниця міністра фінансів України Ольга Зикова заявила, що розраховуватися за всіма кредитами, які Україна отримає від Європейського Союзу в межах фінансової підтримки на тлі війни, наша зможе через 35 років.

Нагадаємо також, що 3 квітня 2023 року Україна отримала перший транш від МВФ у межах нової програми фінансування. За словами голови НБУ Андрія Пишного, сума траншу склала 2,7 мільярда доларів. За підрахунками Міжнародного валютного фонду (МВФ), українській економіці для функціонування у 2023 році потрібно від 40 до 48 млрд доларів фінансової підтримки.