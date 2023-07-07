Зеленський прибув до Туреччини на переговори з Ердоганом: які теми обговорять

Глава держави після офіційного візиту до Словаччини завершує день у Туреччині. Там у нього запланована зустріч із колегою, де торкнуться теми відновлення країни і майбутнього саміту НАТО.

Related video

Президент України Володимир Зеленський прибув до Туреччини в межах свого туру перед самітом НАТО і розповів, про що збирається поговорити з Реджепом Таїпом Ердоганом. Про це він написав у своєму Telegram-каналі 7 липня.

За словами глави держави, свій насичений день він закінчує в одному з міст Туреччини, найімовірніше в Стамбулі. Саме туди він прилетів після денного візиту до Словаччини.

"Завершуємо насичений день у Туреччині. Переговори з Президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Координація позицій по #ФормулаМиру, саміту НАТО, гарантіям безпеки та зерновій ініціативі", — йдеться в повідомленні.

Також під час переговорів із турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом торкнеться теми відновлення України внаслідок російської агресії, а також оборонних контрактів між спільними підприємствами Анкари та Києва.

Варто зазначити, що напередодні саміту НАТО у Вільнюсі, український президент розпочав турне низкою країн. 6 липня він прибув до болгарської Софії, після цього провів у Празі переговори з президентом Чехії Петром Павелом. 7 липня день Володимира Зеленського розпочався у Словаччині. У Братиславі глава держави зустрівся з колегою Зузаною Чапутовою та обговорив важливі речі. Зокрема, Україна підписала контракт зі Словаччиною на виробництво і постачання 16 самохідних гаубиць Zuzana 2.

Нагадаємо, 7 липня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що президент України Володимир Зеленський поїде на саміт НАТО у Вільнюсі, який розпочнеться наступного тижня. В Альянсі заявили, що український лідер буде присутній на засіданні нової Ради Україна-НАТО.