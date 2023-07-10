У США заперечують свою участь у поверненні командирів оборони Маріуполя: який мотив у Ердогана

За словами радника Білого дому Джейка Саллівана, на запитання щодо цієї теми можуть відповісти турецькі представники, які й займалися переговорами з українською стороною.

Related video

У Сполучених Штатах Америки відреагували на новину про те, що з Туреччини відпустили командирів "Азова" і 36-ї окремої бригади морської піхоти, які обороняли завод "Азовсталь" у Маріуполі. Радник із національної безпеки американського президента Джейк Салліван під час брифінгу 10 липня заявив, що Вашингтон не має до цього стосунку.

За його словами, у Білому домі не знають, які мотиви переслідував президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, коли ухвалював рішення звільнити українців, які мали перебувати на території країни до закінчення війни.

На це питання, як зазначає Джейк Салліван, може відповісти винятково турецький глава держави, але Вашингтон не брав жодної участі в цих переговорах.

"Ми не брали участі в цьому і не в змозі насправді коментувати, чого Ердоган намагався досягти цим", — ідеться в повідомленні.

Водночас у США зазначили, що реакція українського народу на повернення командирів оборони Маріуполя була радісною та емоційною, що багато про що говорить.

У Російській Федерації вже встигли відреагувати і заявити, що їх укотре обдурили. Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав повернення командирів "Азова" порушенням домовленостей і пов'язав це нібито з провалами контрнаступу, але жодних доказів не надав.

Повернення командирів оборони Маріуполя: подробиці

Нагадаємо, вранці 8 липня президент Володимир Зеленський заявив, що з Туреччини в Україну повертаються командири захисників Маріуполя. Це сталося під час його особистих переговорів із Реджепом Таїпом Едоганом.

Уже ввечері того ж дня вони разом із бійцями перетнули український кордон і відвідали Львів. Під час спілкування з журналістами вони розповіли про плани на майбутнє.