Знищили 24 ЗРК і звільнили нові території: у Міноборони підбили підсумки тижня контрнаступу

Сили оборони протягом тижня звільнили на Сході 4 кв. кілометри території, а також 10,2 кв. кілометра на Півдні. Заступниця міністра Ганна Маляр підтвердила, що українські війська тримають Бахмут під вогневим контролем.

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У Міноборони розповіли про успіхи Сил оборони України за минулий тиждень. Про це відомо з поста заступниці міністра оборони Ганни Маляр, опублікованого в соцмережах 10 липня.

За даними міністерства, протягом тижня ЗС РФ завдали 39 ракетних і 334 авіаційних ударів по території України. Площа звільнених земель на Сході країни збільшилася на 4 кв. кілометри та складає тепер 24 кв. кілометри. Такого результату воїни досягли, вирівнюючи лінію фронту й покращуючи тактичне положення.

"Загалом на Східному напрямку за минулий тиждень зафіксовано збільшення кількості обстрілів до 7184. Противник використав по нас 343 402 артилерійські та реактивні снаряди", — зазначила Маляр.

На Півдні країни площа звільнених територій зросла на 10,2 кв. кілометра та складає вже 168,6 кв. кілометра. Протягом тижня захисники наступали на певних ділянках фронту й просунулися вглиб від лінії оборони.

"Загалом на Таврійському напрямку за минулий тиждень зафіксовано 4318 ворожих обстрілів", — додала заступниця міністра.

Українські бійці також атакували ворожі позиції минулого тижня. Зокрема, за даними Міноборони, захисникам вдалося завдати удари:

по районах зосередження особового складу ЗС РФ;

по 8 пунктах управління;

по 17 станціях РЕБ;

по 11 складах боєприпасів ворога.

Також оборонці знищили 24 ворожих ЗРК і 39 із 67 безпілотників типу Shahed-131/136.

Ганна Маляр про ситуацію в Бахмуті

Також заступниця міністра оборони Ганна Маляр прокоментувала бої за Бахмут у Донецькій області. Вона підтвердила, що захисники кілька днів тримають у місті під вогневим контролем входи, виходи й переміщення російських окупантів.

"Це стало можливо завдяки тому, що в процесі просування вперед наші війська взяли під контроль основні панівні висоти довкола Бахмута", — підкреслила чиновниця.

Нагадаємо, 10 липня командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські загарбники опинилися в пастці на Бахмутському напрямі. За його словами, "місто береться під вогневий контроль".

Раніше, 9 липня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що на південному флангу на Бахмутському напрямі просунулися українські війська. Окупанти, за її даними, оборонялися.