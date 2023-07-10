Командний пункт на колесах: до кінця року Україна отримає 1000 бронемашин Senator

Відомо, що напередодні в бронеавтомобілі Senator помітили головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

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Канадський виробник Roshel передав Україні 550 бронемашин Senator, а до кінця року їхня кількість сягне 1000. Про це пише видання Defence-blog з посиланням на високопоставлених представників компанії.

Повідомляють, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний був помічений у бронемашині Senator. Йдеться про відео, яке було опубліковано на акаунті Залужного в Facebook 7 липня.

Валерій Залужний був помічений у бронемашині Senator

Видання пише, що бронемашина забезпечує надійний зв'язок між головнокомандувачем і воєначальниками, а це впливає на безперервність операцій і маневровість військ під час місій. Senator виконує функції командно-штабного пункту. Бронеавтомобіль може допомагати долати труднощі у важких ситуаціях, надаючи зашифрований телефонний, відео та радіозв'язок.

Зазначається, що бронетранспортери були доставлені в Україну в межах військової допомоги Оттави Україні та підтримки меценатів зі Східної Європи. Українські військові активно використовують Senator під час контрнаступу на сході та півдні країни.

Що таке бронемашини Senator

Канадський бронеавтомобіль, з 2019 року вироблений компанією Roshel Defense Solutions. Машина побудована на шасі Ford F-550. Машина має броньовані сталевий кузов і скло, здатні витримувати постріли зі зброї 50 калібру.

Нагадаємо, що російську БМП-2 бійці Окремої бригади територіальної оборони міста Дніпро витягли тягачем з-під носа у росіян. Бійці розповіли, що в червні зуміли транспортувати техніку фактично з позицій російських військ. Загарбники кинули бойову машину, оскільки поспішали відступити.

Також 10 липня повідомлялося, що FPV-дрон позбавив окупантів "очей" далекобійним ударом. За словами військових, ще жоден безпілотник такого типу не міг вразити ціль на такій великій відстані.