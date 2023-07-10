Командный пункт на колесах: к концу года Украина получит 1000 бронемашин Senator

Известно, что накануне в бронеавтомобиле Senator заметили главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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Канадский производитель Roshel передал Украине 550 бронемашин Senator, а к концу года их количество достигнет 1000. Об этом пишет издание Defence-blog со ссылкой на высокопоставленных представителей компании.

Сообщается, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был замечен в бронемашине Senator. Речь идет о видео, которое было опубликовано на аккаунте Залужного в Facebook 7 июля.

Валерий Залужный был замечен в бронемашине Senator

Издание пишет, что бронемашина обеспечивает надежную связь между главнокомандующим и военачальниками, а это влияет на непрерывность операций и маневренность войск во время миссий. Senator выполняет функции командно-штабного пункта. Бронеавтомобиль может помогать преодолевать трудности в тяжелых ситуациях, предоставляя зашифрованную телефонную, видео и радиосвязь.

Отмечается, что бронетранспортеры были доставлены в Украину в рамках военной помощи Оттавы Украине и поддержки меценатов из Восточной Европы. Украинские военные активно используют Senator во время контрнаступления на востоке и юге страны.

Что такое бронемашины Senator

Канадский бронеавтомобиль, с 2019 года производимый компанией Roshel Defense Solutions. Машина построена на шасси Ford F-550. Машина имеет бронированные стальной кузов и стекло, способные выдерживать выстрелы из оружия 50 калибра.

Напомним, что российскую БМП-2 бойцы Отдельной бригады территориальной обороны города Днепр вытащили тягачом из-под носа у россиян. Бойцы рассказали, что в июне сумели транспортировать технику фактически с позиций российских войск. Захватчики бросили боевую машину, поскольку спешили отступить.

Также 10 июля сообщалось, что FPV-дрон лишил оккупантов "глаз" дальнобойным ударом. По словам военных, еще ни один беспилотник такого типа не мог поразить цель на таком большом расстоянии.