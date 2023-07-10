Відправлять до Франції придушувати протести: у РФ запустили новий фейк про "азовців", — ЦПД

Повідомляється, що росіяни намагаються максимально дискредитувати ЗСУ, особливо — полк "Азов" і спецпідрозділ "Кракен".

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У Росії почали поширювати фейкове повідомлення про те, що в НАТО нібито розглядають можливість відправки бійців "Азова" і спецпідрозділу "Кракен" для придушення заворушень у Франції. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Для достовірності пропагандисти посилаються на нібито офіційну сторінку Альянсу, де вказано про таку заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Однак ця інформація не відповідає дійсності, а так звана офіційна сторінка НАТО виявилася фейковою", — сказано в повідомленні.

У ЦПД зазначили, що росіяни намагаються максимально дискредитувати ЗСУ, особливо — полк "Азов" і спецпідрозділ "Кракен". Вони хочуть посилити аргумент про те, що Україна нібито є маріонеткою НАТО і її використовує у своїх корисливих цілях Захід.

Також у ЦПД нагадали, що росіяни можуть активізувати всі зусилля з дезінформації на тлі саміту НАТО у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня.

Протести у Франції

Нагадаємо, що наприкінці червня у Франції почалися масові заворушення через смерть підлітка, на ім'я Ноель. Його застрелили поліцейські, коли він намагався втекти від них на машині.

Уже 1 липня стало відомо, що поліція затримала 1300 осіб. Голова держави Емманюель Макрон був змушений відкласти запланований візит до Німеччини, щоб урегулювати ситуацію.

4 липня збитки від заворушень оцінили в 1 мільярд євро. За словами голови спілки французьких підприємців Жоффруа Ру де Безьє, під час заворушень було повністю розграбовано понад 200 магазинів, знищено 300 банківських відділень, а також постраждало 250 тютюнових крамниць.