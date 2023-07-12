"Ще крок до перемоги": бійці 59 бригади ЗСУ знищили танк РФ (відео)
Завдяки безпілотникам українські війська отримали координати важкої бронетехніки росіян та швидко її ліквідували.
Бійці 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка ліквідували російський танк. Відео опубліковано у пресслужбі підрозділу у Facebook.
У ролику можна побачити, що завдяки безпілотникам українські війська отримали координати важкої бронетехніки росіян. Згодом відбулося влучання у ворожий танк.
"Тож черговий маленький крок до перемоги – знищення ворожого танка", – йдеться у дописі.
У бригаді зазначили, що загальний успіх на війні досягається маленькими щоденними перемогами. Все це роблять артилеристи, танкісти, піхотинці, медики, розвідники та інші — щодня роблять свій вагомий внесок в наближення великої Перемоги.
"Не кожен такий подвиг фільмується. Але тим, що вдалося зафіксувати, — ділимося", – додали бійці.
Знищення танків РФ у війні з Росією у липні 2023 року
На Херсонщині російські вояки на танку влетіли у стовп і накивали п'ятами. Російські окупанти на броньованій техніці зрівняли загороджувальну огорожу, злетіли з дороги та зіткнулися зі стовпом. Механік танку не впорався з кермуванням, і танк, збиваючи на шляху дорожні стовпці.
Дрони ЗСУ 12 липня позбавили росіян танка за $3 млн. Окупанти намагалися відбуксирувати Т-90, що вийшов з ладу, в тил, щоб вночі полагодити його, але безпілотники українських бійців остаточно добили техніку.
ЗСУ показали, як дрон уразив танк військ РФ. Спочатку за броньованою машиною окупантів стежив дрон-розвідник, а потім до роботи взявся ударний безпілотний літальний апарат, який і знищив його.
Нагадаємо, 12 липня САУ Krab знищила позиції ворожого екіпажу БПЛА. Українські захисники простежили за ворожим дроном, що дало можливість знищити екіпаж техніки, який здійснював керування з лісосмуги.