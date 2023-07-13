"Хоче по максимуму": у Держдепі США прокоментували критику Зеленського на адресу НАТО

Офіційна представниця Держдепартаменту США Андреа Калан заявила, що в США розуміють Зенеського, а під час зустрічі за зачиненими дверима лідери України та США змогли обговорити реальну ситуацію.

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Україна та США залишаються друзями, а відносини між двома країнами міцні, як ніколи. Про це заявила офіційна представниця Держдепартаменту США Андреа Калан в ефірі Радіо Свобода.

Відповідаючи на питання журналістів щодо реакції Вашингтона на нещодавню заяву президента України Володимира Зеленського щодо нерішучості НАТО, вона зазначила, що у США розуміють українського президента.

"Ми усі розуміємо, що Зеленський робить все можливе, щоб захищати свою країну і щоб Україна мала зброю та допомогу. Ми розуміємо, що він хоче по максимуму. Була можливість під час зустрічі Зеленського і Байдена за зачиненими дверима обговорити реальну ситуацію. Я можу сказати, що ми дуже гарні друзі та розуміємо один одного", – сказала Калан.

Що сказав Володимир Зеленський

У вівторок, 11 липня, президент України опублікував пост у своєму телеграм-каналі, щодо рішень на саміті НАТО у Вільнюсі без участі Києва. Зокрема, що стосується запрошення України до Альянсу. Він назвав "безпрецендентним та абсурдним" те, що немає часових меж і для запрошення, і для членства України. Президент заявив, що має намір обговорити це питання на саміті у Вільнюсі і наголосив, що "невизначеність — це слабкість".

За словами журналістів, український лідер розлютився перед зустріччю з лідерами країн НАТО, чим розлютив їх. Йому порадили "охолонути" і подивитися на новий пакет військової допомоги.

Також Зеленський відреагував на заяви міністра оборони Великої Британії щодо того, що Британія не є службою доставки Amazon. Він зазначив, що Україна дуже вдячна Великій Британії за регулярну допомогу і не розуміє висловлювання Бена Воллеса щодо того, як правильно має дякувати Україна за отримане озброєння.

Президент Франції Еммануель Макрон прокоментував висловлювання Володимира Зеленського про небажання НАТО надати Києву запрошення. Він назвав вимоги українського лідера справедливими. На думку французького президента, Альянс має більше допомагати Києву.