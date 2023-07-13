Міф про стратегічний геній Путіна роками нав'язували світу, — експерти

До 24 лютого 2022 року Путін користувався міжнародною репутацією злого генія, стратега, який знає, як і коли потрібно діяти. Але через 17 місяців повномасштабної війни під час заколоту Пригожина населення РФ уже не висловлювало підтримки своєму президенту.

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Зображення президента РФ Володимира Путіна з оголеним торсом верхи на коні були частиною масштабної кампанії Кремля з культивації образу сильного лідера, який тримає під контролем усе. Однак на тлі військових прорахунків в Україні та збройного заколоту всередині РФ його можливості утримувати владу видаються вже не настільки безсумнівними. Про це повідомляє Newsweek.

До 24 лютого 2022 року Путін користувався міжнародною репутацією злого генія, стратега, який знає, як і коли потрібно діяти.

Зображення "Путін на ведмеді" з'явилося в мережі у 2018 році

Війна в Грузії 2008 року

Під час п'ятиденної війни в Грузії 2008 року, коли Південна Осетія проголосила незалежність від Тбілісі, РФ почала відновлювати репутацію військової наддержави.

Російські війська у Грузії, 2008 рік

Через шість років більшість росіян аплодували Путіну за анексію Криму "без єдиного пострілу". Він розпочав війну на Донбасі і згодом повномасштабне вторгнення в Україну, а до цього ще й сплутав карти Заходу в Сирії, підтримав Башара Асада і виглядав як розважливий геополітичний стратег, зазначила Хатуна Мшвідобадзе, лектор з питань кібербезпеки в Університеті Джорджа Вашингтона.

"Але в тому, що стосується війни на Донбасі, він звалив на себе непосильну ношу. Навіть в умовах цензурування інформації в РФ, люди помічають, що щось безумовно йде не так", — зазначила експерт.

8 років Донбасу

Після 8 років Донбасу він вирішив, що йому вдасться швидко захопити Київ. Тепер же, після 17 місяців повномасштабної війни РФ втратила десятки тисяч військових, зазнала економічних збитків, а до всіх російських негараздів на горизонті замаячила смута.

Торішній контрнаступ України в Харківській і Херсонській областях завдав репетиційних втрат очільнику Кремля і розвіяв міф про його уявну могутність.

Розбита техніка ЗС РФ під час контрнаступу України

За словами Тома Робертса, доцента кафедри російських, східноєвропейських і євразійських досліджень у Сміт-коледжі (Нортгемптон, Массачусетс), під час заколоту Євгена Пригожина підтримка президента з боку громадськості не відчувалася, а дві озброєні колони ПВК "Вагнер" не зіткнулися з сильним опором.

Заколот Пригожина

Найманці ПВК "Вагнер" у Ростові

За день до початку заколоту Пригожин записав відеозвернення, в якому, по суті, назвав заявлену кремлівським режимом мотивувальну частину для вторгнення в Україну такою, що не має підстав.

"У тривалому відео Пригожина багато правди про війну, і Путіну не хотілося б, щоб це стало надбанням громадськості", — сказав доцент Гамільтонського коледжу державного управління Девід Рівера.

Нагадаємо, що, за даними WSJ, після заколоту Пригожина у РФ затримали щонайменше 13 офіцерів, а Сергія Суровікіна відправили на допит.

Також повідомлялося, що, попри спробу підняти повстання, компанії, що належать засновнику ПВК "Вагнер", отримали контракти на мільярд рублів.