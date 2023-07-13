Миф о стратегическом гении Путина годами навязывался миру, — эксперты

До 24 февраля 2022 года Путин пользовался международной репутацией злого гения, стратега, который знает, как и когда нужно действовать. Но спустя 17 месяцев полномасштабной войны во время мятежа Пригожина население РФ уже не выражало поддержки своему президенту.

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Изображения президента РФ Владимира Путина с оголенным торсом верхом на лошади были частью масштабной кампании Кремля по культивации образа сильного лидера, который держит под контролем все. Однако на фоне военных просчетов в Украине и вооруженного мятежа внутри РФ его возможности удерживать власть представляются уже не столь несомненными. Об этом сообщает Newsweek.

До 24 февраля 2022 года Путин пользовался международной репутацией злого гения, стратега, который знает, как и когда нужно действовать.

Изображение "Путин на медведе" появилось в сети в 2018 году

Война в Грузии 2008 года

Во время пятидневной войны в Грузии 2008 года, когда Южная Осетия провозгласила независимость от Тбилиси, РФ начала восстанавливать репутацию военной сверхдержавы.

Российские войска в Грузии, 2008 год

Спустя шесть лет большинство россиян рукоплескали Путину за аннексию Крыма "без единого выстрела". Он начал войну на Донбассе и впоследствии полномасштабное вторжение в Украину, а до этого еще и спутал карты Западу в Сирии, поддержал Башара Ассада и выглядел как расчетливый геополитический стратег, отметила Хатуна Мшвидобадзе, лектор по вопросам кибербезопасности в Университете Джорджа Вашингтона.

"Но в том, что касается войны на Донбассе, он взвалил на себя непосильную ношу. Даже в условиях цензурирования информации в РФ, люди замечают, что что-то определенно идет не так", — отметила эксперт.

8 лет Донбасса

После 8 лет Донбасса он решил, что ему удастся быстро захватить Киев. Теперь же, по прошествии 17 месяцев полномасштабной войны РФ потеряла десятки тысяч военных, понесла экономический ущерб, ко всем российским невзгодам на горизонте замаячила смута.

Прошлогоднее контрнаступление Украины в Харьковской и Херсонской областях нанесло репетиционные потери руководителю Кремля и развеяло миф о его мнимом могуществе.

Разбитая техника ВС РФ во время контрнаступления Украины

По словам Тома Робертса, доцента кафедры российских, восточноевропейских и евразийских исследований в Смит-колледже (Нортгемптон, Массачусетс), во время мятежа Евгения Пригожина поддержка президента со стороны общественности не ощущалась, а две вооруженные колонны ЧВК "Вагнер" не столкнулись с сильным сопротивлением.

Мятеж Пригожина

За день до начала мятежа Пригожин записал видеообращение в котором, по сути, назвал заявленную кремлевским режимом мотивировочную часть для вторжения в Украину не имеющей оснований.

Наемники ЧВК "Вагнер" в Ростове

"В продолжительном видео Пригожина много правды о войне, и Путину не хотелось бы, чтобы это стало достоянием общественности", — сказал доцент Гамильтонского колледжа государственного управления Дэвид Ривера.

Напомним, что, по данным WSJ, после мятежа Пригожина в РФ задержали как минимум 13 офицеров, а Сергея Суровикина отправили на допрос.

Также сообщалось, что, несмотря на попытку поднять восстание, компании, принадлежащие основателю ЧВК "Вагнер", получили контракты на миллиард рублей.