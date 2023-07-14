Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна

РФ уперше не виведе ядерні підводні човни на парад ВМФ: у розвідці Британії назвали причину

Святкування дня ВМФ у РФ
Святкування дня ВМФ у РФ

За інформацією аналітиків, починаючи з 2017 року, було встановлено новий формат Дня ВМФ. Цього року вперше атомні підводні човни Північного флоту Росії не будуть включені в захід.

Related video

Атомні підводні човни Північного флоту Росії не буде включено в основний захід флотського параду, присвяченого Дню ВМФ, запланованого на 30 липня 2023 року в Санкт-Петербурзі. Про це йдеться у звіті британської розвідки від 11 липня.

Оскільки нинішній формат Дня ВМФ був встановлений у 2017 році, вперше в історії цього заходу атомні підводні човни Північного флоту Росії не залучатимуться до участі. Ймовірно, це рішення ухвалено насамперед з метою забезпечення можливості технічного обслуговування і збереження доступності для операцій і навчання.

Існує можливість, що рішення про виключення атомних підводних човнів Північного флоту з головного огляду флоту, присвяченого Дню ВМФ, також могло бути зумовлене міркуваннями внутрішньої безпеки після спроби заколоту ПВК "Вагнер".

Звіт британської розвідки 14 липня Fullscreen
Звіт британської розвідки 14 липня

13 липня в мережі з'явилися ролики, на яких видно, що довга колона "вагнерівців" у супроводі поліції і без військової техніки знову рухається в бік Москви. Примітно, що транспорт, на якому і пересувалися найманці, був на білоруських номерах. Військовий кореспондент Олександр Коц припустив, що це побічно означає, що незабаром бійці ПВК "Вагнер" прибудуть у табори, які для них підготували в Білорусі.

Нагадаємо, 14 липня повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін сказав журналістам, що ПВК "Вагнер" не існує. Він зазначив, що в російському законодавстві немає закону про приватні військові організації.