РФ уперше не виведе ядерні підводні човни на парад ВМФ: у розвідці Британії назвали причину

За інформацією аналітиків, починаючи з 2017 року, було встановлено новий формат Дня ВМФ. Цього року вперше атомні підводні човни Північного флоту Росії не будуть включені в захід.

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Атомні підводні човни Північного флоту Росії не буде включено в основний захід флотського параду, присвяченого Дню ВМФ, запланованого на 30 липня 2023 року в Санкт-Петербурзі. Про це йдеться у звіті британської розвідки від 11 липня.

Оскільки нинішній формат Дня ВМФ був встановлений у 2017 році, вперше в історії цього заходу атомні підводні човни Північного флоту Росії не залучатимуться до участі. Ймовірно, це рішення ухвалено насамперед з метою забезпечення можливості технічного обслуговування і збереження доступності для операцій і навчання.

Існує можливість, що рішення про виключення атомних підводних човнів Північного флоту з головного огляду флоту, присвяченого Дню ВМФ, також могло бути зумовлене міркуваннями внутрішньої безпеки після спроби заколоту ПВК "Вагнер".

Звіт британської розвідки 14 липня

13 липня в мережі з'явилися ролики, на яких видно, що довга колона "вагнерівців" у супроводі поліції і без військової техніки знову рухається в бік Москви. Примітно, що транспорт, на якому і пересувалися найманці, був на білоруських номерах. Військовий кореспондент Олександр Коц припустив, що це побічно означає, що незабаром бійці ПВК "Вагнер" прибудуть у табори, які для них підготували в Білорусі.

Нагадаємо, 14 липня повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін сказав журналістам, що ПВК "Вагнер" не існує. Він зазначив, що в російському законодавстві немає закону про приватні військові організації.