В Миколаєві випускатимуть кораблі для розмінування у Чорному морі: деталі проєкту

ДСНС має шанс отримати 15 катерів для водолазів, які знешкоджуватимуть міни в Чорному морі. Катери випустить судноремонтний завод в Миколаєві: одне судно — майже готове.

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В компанії "Нібулон" повідомили про проєкт виробництва катерів для знешкодження мін у Чорному морі. Поки що йдеться про випуск одного катера, який отримає ДСНС. Далі їх буде більше і випускатимуться вони в Миколаєві. Деталі проєкту описані на сторінці Facebook компанії.

Заміновано 16 тис. кв. км акваторії Чорного моря, нагадали в компанії. ДСНС для розмінування потрібні спеціальні катери — їх будуть використовувати водолазні групи, які знешкоджуватимуть міни.

Один з можливих варіантів отримати ці катери — збудувати їх на ТОВ "Суднобудівно-судноремонтний завод "Нібулон" в Миколаєві. У планах — випуск 15 катерів для розмінування. Але для того, щоб їх виготовити, все-таки потрібна допомога закордонних партнерів та держави.

Про можливість випуску партії катерів для розмінування розповіли два представники компанії — директор зі сталого розвитку "Нібулон" Михайло Різак та директор ТОВ "Суднобудівно-судноремонтний завод "Нібулон" Богдан Музика — під час зустрічі з Почесним консулом Нідерландів Карелом Бургером Дірвеном.

Також вони нагадали, що в заблокованому Миколаївському порту стоїть 110 кораблів "Нібулону". У мирні часи вони перевозили 22 тис. тонн зерна за рейд. Якщо розмінувати судноплавні шляхи й вивести їх в Морський порт Ізмаїлу, вони знову зможуть виконувати свої функції.

Крім того, є ще один проєкт, про який думають в компанії. Ідеться про побудову поромної переправи через Південний Буг. Переправа має мінімум три плюси: розвантажить дороги Миколаївщини, зменшить шкідливі викиди в атмосферу, дасть роботу людям. Усі пристосування для цієї переправи також можна виготовити на судноремонтному заводі в Миколаєві.

Зазначимо, "Нібулон" — одна з найбільших сільськогосподарських компаній України. Власник компанії — Олександр Вадатурський — загинув 31 липня 2022 року внаслідок російського обстрілу.

На Дніпрі компанія мала кілька пристаней, біля яких до війни стояли судна різного призначення. В часи окупації російські підрозділи викрадали техніку убитого бізнесмена і використовували її для перевезення військової техніки та живої сили.

Нагадуємо, працівники ДСНС для розмінування правобережжя Херсонщини використовують дрони, які коштують 1 тис. дол. Один такий дрон вкрали невідомі особи: підозрюють, що скористались "антидроновою" рушницею.

Водночас на територіях областей, де відбувались бойові дії, багато мін та снарядів все ще знаходять у лісах. Працівники ДСНС розмістили попереджувальні таблички, але люди й далі не остерігаються і гинуть від вибухівки.