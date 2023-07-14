В Николаеве будут выпускать корабли для разминирования в Черном море: детали проекта

ГСЧС имеет шанс получить 15 катеров для водолазов, которые будут обезвреживать мины в Черном море. Катера выпустит судоремонтный завод в Николаеве: одно судно — почти готово.

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В компании "Нибулон" сообщили о проекте производства катеров для обезвреживания мин в Черном море. Пока идет речь о выпуске одного катера, которое получит ГСЧС. Далее их будет больше и выпускаться они будут в Николаеве. Детали проекта описаны на странице Facebook компании.

Заминировано 16 тыс. кв. км акватории Черного моря, напомнили в компании. ГСЧС для разминирования нужны специальные катера — их будут использовать водолазные группы, которые будут обезвреживать мины.

Один из возможных вариантов получить эти катера — построить их на ООО "Судостроительно-судоремонтный завод "Нибулон" в Николаеве. В планах — выпуск 15 катеров для разминирования. Но для того, чтобы их изготовить все же нужна помощь зарубежных партнеров и государства.

О возможности выпуска партии катеров для разминирования рассказали два представителя компании — директор по устойчивому развитию "Нибулон" Михаил Ризак и директор ООО "Судостроительно-судоремонтный завод "Нибулон" Богдан Музыка — во время встречи с Почетным консулом Нидерландов Карел Бургер Дирвен.

Также они напомнили, что в заблокированном Николаевском порту стоит 110 кораблей "Нибулона". В мирные времена они перевозили 22 тыс. тонн зерна за рейд. Если разминировать судоходные пути и вывести их в Морской порт Измаила, они снова смогут выполнять свои функции.

Кроме того, есть еще один проект, о котором думают в компании. Речь идет о построении паромной переправы через Южный Буг. Переправа имеет минимум три плюса: разгрузит дороги Николаевщины, уменьшит вредные выбросы в атмосферу, даст работу людям. Все приспособления для этой переправы также можно изготовить на судоремонтном заводе в Николаеве.

Отметим, "Нибулон" — одна из крупнейших сельскохозяйственных компаний Украины. Владелец компании — Александр Вадатурский — погиб 31 июля 2022 года в результате российского обстрела.

На Днепре компания имела несколько пристаней, возле которых до войны стояли суда различного назначения. Во времена оккупации российские подразделения похищали технику убитого бизнесмена и использовали ее для перевозки военной техники и живой силы.

Напоминаем, работники ГСЧС для разминирования правобережья Херсонщины используют дроны, которые стоят 1 тыс. долл. Один такой дрон украли неизвестные лица: подозревают, что воспользовались "антидроновим" ружьем.

Между тем на территориях областей, где происходили боевые действия, много мин и снарядов все еще находят в лесах. Работники ГСЧС разместили предупредительные таблички, но люди и дальше не предостерегают и погибают от взрывчатки.