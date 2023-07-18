Контрнаступ на півдні: у "Азові" показали, як штурмують позиції ЗС РФ на Запоріжжі (відео)

Відео українських бійців свідчить, що відбулись вдалі штурмові дії на півдні України. Завдяки наступальним діям можливе просування вперед.

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Бійці бригади Національної гвардії України "Азов" показали штурмові дії на південному напрямку лінії фронту. Відео зняте камерою GoPro — завдяки цьому видно зброю, яку застосовують бійці, та усі деталі наступу на позиції ЗС РФ. Запис викладено на офіційному Telegram-каналі бригади.

Запис штурму позиції ЗС РФ ведеться з двох ракурсів — кадри, зняті камерою GoPro з точки зору бійця, та кадри, зняті за допомогою дрона, який відстежує рухи ворога.

Зазначено, що штурм відбувся у липні 2023 року, точна дата — не вказана, а дата публікації відео — 17 липня.

У дописі перелічено, яку саме зброю використали бійці бригади "Азов" — міномети, танки, стрілецьку зброю. Дрони допомагали побачити, де розташовані російські укріплення та ховаються вороги. При цьому видно, що запис — скорочена версія бою, який тривав кілька годин: перші кадри зняті вдень, останні — надвечір.

Бій бригади Нацгвардії "Азов" на південному напрямку

Варто також наголосити, що "азовці" не вказали, де саме відбувається бій. Однак видання "Мілітарний" запевняє, що ідеться про штурм біля села Новопокровка Токмацького району Запорізької області. Офіційного підтвердження цього поки що немає.

Новопокровка — село у Токмацькому районі, яке на онлайн-карті бойових дій від DeepState все ще позначене окупованим. Відстань до лінії фронту — близько 5 км.

Місцерозташування села Новопокровка Токмацького району, де штурмувала бригада "Азов"

Генштаб ЗСУ кілька годин тому опублікував допис, у якому ідеться якраз про наступальні дії у районі Малої Токмачки-Новопокровки (також — у районі Великої Новосілки-Урожайного). Вказано, що саме на цих ділянках бійці Сил оборони "мали успіх та закріплюються на зайнятих рубежах".

Генштаб ЗСУ - про бої на Мелітопольському та Бердянському напрямках

Зазначимо, що командувач Таврійським відтинком фронту бригадний генерал Олександр Тарнавський 18 липня повідомив про успішні влучання по позиціях ЗС РФ на півдні за минулу добу. За його словами, завдано понад 1 600 ударів. При цьому вдалось знищити 41 одиницю російської техніки та чотири склади БК.

Нагадуємо, російські солдати, які воюють проти ЗСУ на Запорізькому відтинку фронту, "жаліються" на велику кількість дронів, які застосовують українські бійці. Стверджують, що їм доводиться ховатись від безпілотників, які ширяють у небі близько шести годин поспіль.

Валерій Шершень, речник командування Об'єднаних сил на Таврійському напрямку, 18 липня стверджував, що на півдні дійсно тривають важкі бої. Українські війська закріплюються на нових рубежах, тимчасом як російське командування почало вводити у бій резерви.