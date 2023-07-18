Контрнаступ на Півдні: в "Азові" показали, як штурмують позиції ЗС РФ на Запоріжжі (відео)

Відео українських бійців свідчить, що відбулися вдалі штурмові дії на півдні України. Завдяки наступальним діям можливе просування вперед.

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Бійці бригади Національної гвардії України "Азов" показали штурмові дії на південному напрямі лінії фронту. Відео зняте камерою GoPro — завдяки цьому видно зброю, яку застосовують бійці, й усі деталі наступу на позиції ЗС РФ. Запис викладено на офіційному Telegram-каналі бригади.

Запис штурму позиції ЗС РФ ведеться з двох ракурсів — кадри, зняті камерою GoPro з точки зору бійця, та кадри, зняті за допомогою дрона, який відстежує рухи ворога.

Зазначено, що штурм відбувся в липні 2023 року, точна дата — не вказана, а дата публікації відео — 17 липня.

У дописі перелічено, яку саме зброю використали бійці бригади "Азов" — міномети, танки, стрілецьку зброю. Дрони допомагали побачити, де розташовані російські укріплення та ховаються вороги. Водночас видно, що запис — скорочена версія бою, який тривав кілька годин: перші кадри зняті вдень, останні — надвечір.

Бій бригади Нацгвардії "Азов" на південному напрямі

Варто також наголосити, що "азовці" не вказали, де саме відбувається бій. Однак видання "Мілітарний" запевняє, що йдеться про штурм біля села Новопокровка Токмацького району Запорізької області. Офіційного підтвердження цього поки що немає.

Новопокровка — село в Токмацькому районі, яке на онлайн-карті бойових дій від DeepState усе ще позначене окупованим. Відстань до лінії фронту — близько 5 км.

Місцерозташування села Новопокровка Токмацького району, де штурмувала бригада "Азов"

Генштаб ЗСУ кілька годин тому опублікував допис, у якому йдеться якраз про наступальні дії в районі Малої Токмачки-Новопокровки (також — у районі Великої Новосілки-Урожайного). Вказано, що саме на цих ділянках бійці Сил оборони "мали успіх і закріплюються на зайнятих рубежах".

Генштаб ЗСУ про бої на Мелітопольському та Бердянському напрямах

Зазначимо, що командувач Таврійським відрізком фронту бригадний генерал Олександр Тарнавський 18 липня повідомив про успішні влучання по позиціях ЗС РФ на Півдні за минулу добу. За його словами, завдано понад 1 600 ударів. Водночас вдалося знищити 41 одиницю російської техніки та чотири склади БК.

Нагадуємо, російські солдати, які воюють проти ЗСУ на Запорізькому відрізку фронту, "жаліються" на велику кількість дронів, які застосовують українські бійці. Стверджують, що їм доводиться ховатися від безпілотників, які ширяють у небі близько шести годин поспіль.

Валерій Шершень, речник командування Об'єднаних сил на Таврійському напрямі, 18 липня стверджував, що на Півдні дійсно тривають важкі бої. Українські війська закріплюються на нових рубежах, тоді як російське командування почало вводити в бій резерви.