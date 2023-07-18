"Логістичні маршрути": в ОВА пояснили активність ЗС РФ у районі Куп'янська (відео)

За словами керівника Харківської області Олега Синєгубова, окупаційні війська на Куп'янському напрямку накопичуються постійно. Голова міської адміністрації Куп'янська Андрій Бєсєдін зазначив, що сценарій повторної окупації міста українська влада не розглядає.

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Куп'янський напрямок для окупаційних військ залишався пріоритетним від початку масштабного вторгнення. Це важливий логістичний хаб, де розташована залізнична станція Куп'янськ-Вузловий, заявив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов в інтерв'ю УНІАН.

"Ця територія їх цікавить, оскільки там логістичні маршрути", — нагадав Синєгубов, додавши, що активізація противника на Куп'янському напрямку не стала несподіванкою.

У Сил оборони є чітке уявлення щодо чисельності окупаційних військ на кожному з напрямків.

"Накопичення окупантами військ на Куп'янському напрямку проводиться постійно, постійно проводиться ротація", — уточнив Синєгубов.

У районі Куп'янська у ворожих військ діють штурмові підрозділи "Штурм Z", Таманська дивізія, але про все це добре відомо командуванню ЗСУ.

Евакуація дітей

З Вовчанської громади евакуація дітей буде проводитися якомога швидше. В органів місцевого самоврядування та правоохоронців є відповідні повноваження.

Евакуація з інших населених пунктів залежатиме від становища на фронті, де щодня відбуваються зміни.

Війська РФ за 8,5 км від Куп'янська

Війська РФ від Куп'янська в Харківській області зосереджені приблизно за 8,5 км, повідомив керівник міської військової адміністрації Андрій Бєсєдін.

Андрій Бєсєдін — про обстановку в Куп'янську, дивитися з 3:28

Після того, як цей район було деокуповано, не було й дня без обстрілів. Водночас сценарій, за якого ЗС РФ могли б повторно захопити Куп'янський район, українська влада не розглядає, уточнив Бєсєдін.

Загалом у самій громаді перебуває приблизно 12,5 тисяч осіб, із них 547 дітей. Добровільна евакуація триває з листопада 2022 року.

Нагадаємо, що в Міноборони України повідомили, що ЗСУ перехопили ініціативу на Куп'янському напрямку, де ЗС РФ ведуть безуспішний наступ.

Також повідомлялося, що під Куп'янськом зосереджено 100 тисяч військ РФ. Можливо, ЗС РФ хапаються за останню можливість досягти успіху.