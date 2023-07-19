Виїзд чоловіків з України: хто із серпня може спокійно перетинати кордон

Практично півтора року через повномасштабну війну частина громадян не має права залишати країну, але водночас є певні винятки з правил.

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У зв'язку з дією воєнного стану і загальної мобілізації, в Україні діє заборона на виїзд за кордон для військовозобов'язаних чоловіків. Тут не обійшлося без винятків і вони прописані в постанові Кабінету міністрів України під номером 57.

Поки триває війна, військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть покинути територію країни і в будь-який момент можуть отримати повістку для подальшого проходження служби. Але, за певних обставин правило не діє.

Виїзд за кордон для чоловіків з 1 серпня: хто має право

Відповідно до законів України, виїжджати за межі країни можуть ті, хто не підлягає загальній мобілізації за низкою пунктів: за віком, станом здоров'я, за особистими обставинами або ж через свою професійну діяльність.

Сюди входять такі громадяни:

чоловіки віком до 18 і від 60 років

чоловіки від 18 до 60 років, які постійно проживають на території іншої країни. У них мають стояти відповідні відмітки про це в паспорті;

виключені з військового обліку за станом здоров'я

чоловіки, яким дозволено виїхати за кордон за станом здоров'я. Наприклад, можна виїхати на лікування;

чоловіки, яким дозволено виїхати за кордон за сімейними обставинами;

чоловіки призовного віку, які мають право на виїзд за кордон через професію;

громадяни, яким дозволено виїзд за кордон для допомоги Силам оборони у протистоянні РФ;

військовослужбовці, у яких є спеціальний дозвіл;

чоловіки і жінки на державній службі.

Виїзд за кордон для чоловіків з 1 серпня: нюанси

Також є певні причини, через які громадяни України можуть офіційно покинути країну на певний час. Наприклад, якщо це потрібно для того, щоб допомогти ЗСУ.

До цього переліку входять водії-волонтери, які перевозять гуманітарну допомогу, медичні вантажі та вантажі для ЗСУ. Також це стосується представників культури, які завдяки концертам збирають великі суми і відправляють їх на армію. Окремої уваги вартий той факт, що вони одночасно прославляють країну на міжнародній арені.

Також видаються дозволи спортсменам і тренерам для участі в змаганнях і зборах.

Виїхати можна і за сімейними обставинами. Наприклад:

багатодітним батькам неповнолітніх дітей;

за наявності дітей до 18 років з інвалідністю;

батьки, які самостійно виховують дитину або є опікунами неповнолітніх дітей-сиріт з інвалідністю;

за наявності повнолітніх дітей з інвалідністю І або ІІ групи;

якщо родичі дружини або чоловіка потребують постійного догляду. Тут потрібні підтверджувальні документи;

якщо один із батьків або дружина є особою з інвалідністю І чи ІІ групи.

За професією:

військовим дозволяється виїжджати у відпустку за наявності документів і дозволу з військових частин;

співробітникам установ, які доглядають за людьми з інвалідністю і перебувають на військовому обліку;

члени екіпажів кораблів, якщо вони їдуть працювати на морських суднах, суднах внутрішнього плавання;

працівники залізничного транспорту;

авіаційний персонал — у відрядження або на навчання.

Більше нюансів можна знайти в постанові Кабміну.

Нагадаємо, 26 червня повідомлялося, що в Україну не повернулися майже 19 тисяч військовозобов'язаних, які виїхали за межі країни за системою "Шлях". Виїзд за кордон для втікачів обійшовся в суму від 3 до 7 тисяч доларів.