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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Відсидить 15 років: судитимуть командира корвету "Тернопіль", який перейшов на бік РФ (фото)

Максим Ємельяненко, командир корвету "Тернопіль"
Фото: ДБР | Максима Ємельяненка, командира корвету "Тернопіль", судитимуть за зраду

За словами пресслужби бюро, капітан — єдиний зі 100 людей екіпажу, хто перейшов на бік Росії.

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У ДБР повідомили про завершення досудового розслідування проти капітана корвета "Тернопіль", який єдиний перейшов на бік ЗС РФ під час анексії Криму у 2014 році. Про деталі розповіла пресслужба відомства.

Вказано, що справа капітана передана до суду — його обвинувачують у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада). Чоловіка судитимуть заочно — поки що він перебуває поза межами досяжності правоохоронних органів України, оскільки проживає в окупованому Криму.

Згідно з дописом пресслужби, капітан ІІІ рангу та весь екіпаж корвета "Тернопіль" (близько 100 осіб) перебували у Севастополі, коли Росія почала анексувати півострів. Капітан єдиний з усього екіпажу перейшов на бік ворога, стверджують слідчі ДБР.

Корвет "Тернопіль", корабель, корабель ЗСУ, військовий корабель, бойовий корабель, корвет, корабель "Тернопіль", "Тернопіль", український корвет Fullscreen
Корвет "Тернопіль"

Після зради чоловіка взяли на роботу до ЧФ армії РФ — тепер він працює на сторожовому кораблі "Ладний" на посаді помічника командира. ДБР перелічила, які обов'язки виконує фігурант: проводить рейди на узбережжя України, патрулює окуповані території та інші злочини.

Максим Ємельяненко, капітан корвета "Тернопіль", капітан, командир корабля, командир корвету, капітан "Тернополя", екскапітан "Тернополя" Fullscreen
Ємельяненко - 9 років як служить на користь ЗС РФ

Правоохоронці не називають ім'я чоловіка, якого судитимуть заочно. Але у мережі можна знайти інформацію, що ідеться про Максима Ємельяненка.

Максим Ємельяненко — 40-річний чоловік, який народився у місті Свиноустьє у Польщі, здобув освіту у Севастопольському військово-морському інституті ім. Нахімова. Після цього служив на кількох українських кораблях — на корветах "Луцьк", "Вінниця", "Тернопіль".

На порталі "Миротворець" вказано, що після зради його прийняли на службу на сторожове судно "Питлівий".

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Ємельяненко - на порталі "Миротворець"

Пресслужба ДБР зазначила: коли Ємельяненко потрапить до рук українського правосуддя, йому доведеться провести у тюрмі від 12 до 15 років — залежно від вироку суду.

Нагадуємо, ДБР проводить розслідування проти двох посадовців, які незаконно виплачували премії та надбавки групі військових в тилу. Підозрюють, що "бойові" виплати отримували "порушники дисципліни".

Ще одна справа, якою займається бюро, стосується командира військової частини на Дніпропетровщині. Чоловік нібито привласнив 5 млн грн, при чому разом з ним діяла група спільників.