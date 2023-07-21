Не для ППО: стало відомо, для чого Німеччина передавала ЗСУ лазерні цілевказівники

Українська армія отримала систему, яка дозволить зі ще більшою точністю уражати російські цілі на відстані до 70 км.

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Німеччина в оновленому списку військової допомоги України передала в ЗСУ 10 лазерних цілевказівників. Виявилось, що вони призначені не для ППО, а для високоточних артилерійських снарядів.

На сайті німецького уряду 20 липня оновили дані щодо постачання військової допомоги. Серед 10 танків Leopard 1А5, боєприпасів і сотень тисяч аптечок дослідники звернули увагу на лазерні цілевказівники для артилерії.

Раніше вважалось, що лазерні цілевказівники передавались для зенітно-ракетних комплексів IRIS-T. Проте зараз їх передали для високоточних снарядів Vulcano.

Завдяки лазерному променю точність боєприпасу ще більше зростає. Vulcano — це далекобійний боєприпас, який здатний уражати цілі на відстані 70 км з точністю до 1 метра. Цілевказання може здійснюватись з безпілотника.

Відео з поясненням принципу дії

Боєприпас існує у двох варіантах: BER та GLR. Вони відрізняються між собою дальністю стрільби й точністю. У GLR версії є напівактивна лазерна система та наведення з програмованим підривником. Це дозволяє уражати навіть рухомі цілі.

Нагадаємо, в серпні 2022 року ЗСУ замовили 255 підкаліберних керованих боєприпасів Vulcano. Фінансували придбання ЄС та німецькій уряд.

21 липня Німеччина доставила в Україну першу партію танків Leopard 1A5. Усього ЗСУ отримають понад 100 машин.