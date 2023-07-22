"Путін повинен боятися": сенатор США закликав не турбуватися через ескалацію з боку РФ

Американський політик Джим Ріш підтримав передачу Києву касетних боєприпасів, а також закликав надати ракети дальнього радіуса дії.

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Сполучені Штати не повинні боятися ескалації з боку Росії, коли ухвалюють рішення про передачу Україні військової допомоги. Про це заявив американський сенатор від Республіканської партії Джим Ріш на Форумі безпеки в Аспені.

"Мені набридло слухати про ескалацію. Припиніть говорити про ескалацію. Якщо ви не вдастеся до ескалації, ви програєте", — сказав Ріш.

За його словами, адміністрація президента США Джо Байдена має надати Україні все можливе для захисту від російської агресії. Він підтримав передачу Києву касетних боєприпасів, а також закликав дати ракети дальнього радіуса дії.

"Президент Росії Володимир Путін повинен турбуватися про те, що він може спричинити ескалацію зі США, а не навпаки", — підкреслив Ріш.

Крім того, американський сенатор сказав, що всіх осіб, які причетні до так званої "СВО" в Україні, притягнуть до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, що радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван сказав, що Зеленський і Байден обговорюють постачання ракет ATACMS Україні. Крім того, Штати ведуть з Україною консультації з приводу того, коли варто залучити основні сили під час контрнаступу ЗСУ.

Крім того, на цьому ж форумі Зеленський заявив, що Кримський міст має бути "нейтралізований". Як зазначив український лідер, росіяни спорудили Керченський міст незаконно, тому для Києва він є "ворожим об'єктом".

Також державний секретар США Ентоні Блінкен сказав, що Путін вірить, що переживе Україну, але його потрібно переконати в зворотному. За словами представника Білого дому, якщо відбудуться зміни в голові у Путіна, то Росія, можливо, змінить свою позицію.