"Допомогли б у контрнаступі": коли українські пілоти розпочнуть навчання на F-16

Навчання українських пілотів на F-16, ймовірно, буде проходити в Данії та Нідерландах, а також, можливо, у Великій Британії чи Польщі. У Міноборони розраховують, що до весни 2024 року військовослужбовці зможуть експлуатувати F-16 у небі над Україною.

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Міністр оборони України Олексій Резніков інтервʼю CNN анонсував, що країнські пілоти розпочнуть навчання на винищувачах F-16 вже у серпні. Він також зазначив, що навчання використання нових літаків триватиме щонайменше 6 місяців, і що Україні все ще необхідно модернізувати деяку інфраструктуру для винищувачів.

Резніков додав, що за його оптимістичними прогнозами, до весни наступного року пілоти зможуть експлуатувати F-16 у небі над Україною.

У розмові з кореспондентом Алексом Марквардтом міністр зазначив, що якби в України зараз були ці винищувачі, вони "безумовно" допомогли б Україні досягти більшого прогресу в контрнаступі, що триває.

"Якщо у вас є складніша, сучасніша зброя, вона буде більш ефективною", — сказав він.

Навчання, швидше за все, пройде у Данії та Нідерландах, а також, можливо, у Британії чи Польщі, обов'язково включатиме інтенсивні заняття для технічних фахівців. Остаточний список країн, де будуть навчання, ще узгоджується.

Олексій Резніков наголосив, що технічне обслуговування сучасних літаків – це серйозне завдання. Зазначається, що програми навчання можуть бути поділені між країнами, але остаточні плани досі допрацьовуються.

Попри це остаточний список країн, де будуть навчання, ще узгоджується.

Під час інтерв'ю міністр також пожартував, що група з 11 країн, які зобов'язалися допомагати Україні у підготовці пілотів на F-16, називає себе "11 друзів Оушена" за аналогією до популярного фільму.

Зазначимо, що в інтерв'ю CNN Олексій Резніков також пояснив, коли закінчиться війна та анонсував вступ України до Альянсу. Очільник Міноборони впевнений, що Україна переможе у повномасштабній війні проти Росії та очікує, що конфлікт буде завершено до літа 2024 року.

Зазначимо, під час саміту у Вільнюсі у липні 2023 року країни НАТО запропонували Україні програму підтримки, яка складається з трьох пунктів. Згідно з заявою Єнса Столтенберга, ідеться про посилення політичної співпраці, скасування ПДЧ та втілення програми переведення збройних сил на стандарти Альянсу.