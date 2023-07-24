ЗСУ отримали перші танки Leopard 1A5: як їх використовувати війську, – Forbes

Аналітики вважають, що Leopard 1A5 треба використовувати як і французькі ББМ AMX-10RC. Не слід кидати їх на передній край, краще тримати трохи далі й знищувати російські цілі з відстані.

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Минулого тижня Німеччина передала Україні танки Leopard 1A5. Усього ЗСУ отримають близько 130 таких машин. Forbes розбирались, як вони допоможуть українській армії.

Перші Leopard 1 у версії A5 почали надходити в Україну. Тепер Сухопутні війська, Десантно-штурмові війська чи ВМС мають вирішити, як їх використовувати. Досвід морпіхів з французьскими ББМ AMX-10RC може допомогти сформувати тактику. пишуть у виданні. Попри відмінності між машинами, вони мають дві спільні риси:

точні 105-мм гармати;

слабке бронювання.

Leopard 1A5 буде менше вразливим до уламків, які мають вагомий вплив на AMX-10RC, бо замість коліс в нього гуслі. Вони менш вразливі до таких наслідків ворожих атак. Тому Leopard 1A5 треба використовувати те, що вони навчились робити з французькими машинами. Розгортати досить далеко від переднього краю, щоб вони уникали найпотужніших ударів ворога, а також бити окупанта 105-мм гарматами з відстані у пару кілометрів.

Leopard 1A5 має слабке бронювання, але точну гармату

Також автори наводять приклад армії Данії. У 1994 році під час операції ООН в Боснії, сербські Т-55 турбували вогнем миротворчі сили ООН. Тоді данські Leopard підкрались до Т-55 вночі, бо мали кращу оптику, що дозволило знищити три машини й склад боєприпасів. Командування наказало покинути зону операції до світанку, бо знали наскільки вразлива броня танків. Важчі машини могли б і далі виконувати завдання, проте ще у 1994 році стало зрозуміло, що це не танк, а мобільна гармата — важка вогнева міць без сильного захисту.

"Яка б українська бригада не отримала перші Leopard 1A5, вона повинна пропустити крізь себе болючий урок, що танки німецької розробки.. насправді не є танками", — резюмують журналісти.

Нагадаємо, 21 липня Німеччина доставила Україні перші 10 танків Leopard 1A5. Попри слабке бронювання машини мають якісну оптику та гармату.

19 липня ЗМІ писали, що Іспанія відправить Україні 4 відновлених танки Leopard 2A4 вже цього тижня.