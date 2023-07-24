Модернізована російська ракета Х-32 стала далекобійнішою і точнішою, — спікер ЗСУ (відео)

Крилата ракета Х-32 є модернізованою версією радянської руйнівної ракети Х-22, пояснив полковник Юрій Ігнат. Тепер вона здатна розвивати швидкість до 5,4 тис. км на годину і долати відстань у 1000 км.

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Російські військові конструктори модернізують ракети повітряного і наземного базування. Зокрема, відбулася модернізація ракети Х-22, яка тепер у покращеному варіанті стала — Х-32 з підвищеною дальністю і точністю. Про це 24 липня в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

За його словами, ще у 2016 Росія поставила на озброєння крилату ракету Х-32, яка має більшу дальність і точність, ніж старі радянські ракети Х-22 "Буря".

"Х-32 — це версія Х-22, яку поставили на озброєння досить-таки нещодавно в 16-му році в Росії і зробили її дальність більшою. І точність, мабуть, там вища, ніж у старої радянської, неточної руйнівної Х-22. А так, загалом у принципі це модернізована Х-22", — пояснив Ігнат.

Також полковник зазначив, що невідомо скільки саме російському ВПК вдалося виготовити цих ракет, але вони вже точно застосовувалися в Україні.

Раніше про модернізацію ракет у РФ також розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький. Він зазначив, що крім появи Х-32, яка має дальність польоту до 1000 км зі швидкістю до 5,4 тис. км на годину, Росія провела модернізацію протикорабельної ракети "Онікс" для ударів по наземних цілях, а також комплексу С-300.

Вадим Скібіцький про модернізацію російських ракет (дивтореть з 04:29)

Сполучені Штати поки відмовилися надавати Україні ракети великої дальності ATACMS. 22 липня оглядачі The Washington Post повідомили, що в адміністрації Джо Байдена не розглядають постачання Україні цього виду озброєнь, оскільки його передача може нести загрозу для безпеки США.