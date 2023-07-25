В Україні на бойовому чергуванні вже стоять ЗРК Skyguard Aspide: що відомо (відео)

Застосовувана в системі ракета Aspide має напівактивну радіолокаційну головку самонаведення, як у ракетах класу "повітря-повітря" AIM-7 Sparrow. Ракета оснащена 35-кг боєголовкою і розвиває швидкість 4920 км на годину.

Related video

На лінії бойового зіткнення з боку Сил оборони "засвітився" італійський зенітний комплекс Skyguard Aspide. Про це 25 липня написали польські оглядачі з Defence 24.

Автори публікації послалися на кадри Ukraine Weapons Tracker, де показано кадри бойового застосування російського безпілотника ZALA "Ланцет" у Херсонській області, який завдає удару по ЗРК. І хоча в коментарі під відео повідомлялося про знищення комплексу, судячи з кадрів складно визначити ступінь пошкодження техніки.

Зазначимо, що якщо на опублікованому відео дійсно ЗРК Skyguard Aspide, то фактично це перші підтверджені дані про цю систему ППО, яка була поставлена Україні ще наприкінці 2022 року. Про те, що такі комплекси будуть надані Києву, заявив очільник Міноборони Олексій Резніков у листопаді 2022 року. Тоді він подякував США, Норвегії та Іспанії за надані системи NASAMS і Aspide.

Також у лютому 2023 року стало відомо про те, що такі системи має намір надати й Італія. Про це заявила 21 лютого прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні під час свого візиту до Києва.

Коротко про комплекс Skyguard Aspide

Італійська Skyguard Aspide або Spada — це сухопутний ЗРК малої дальності, призначений для забезпечення протиповітряної оборони. Одна батарея Skyguard Aspide складається з двох РЛС управління вогнем Contraves Skyguard, 4 буксируваних пускових установок з 4 ракетами і 4 спарених 35-мм гармат GDF-007.

Пускові установки Skyguard Aspide

Ракети Aspide створені на основі деяких рішень американської ракети класу "повітря-повітря" AIM-7 Sparrow. У ній використовується така сама напівактивна радіолокаційна головка самонаведення (ГСН), що потребує підсвічування цілі, проте в іншому ракети мають відмінності.

Aspide має поліпшену осколково-фугасну бойову частину масою 35 кг. Крім того, ракета отримала потужніший двигун, нову гідравліку та оригінальну електроніку, через що вона стала більш маневреною і далекобійною.

ТТХ ракети Aspide

Маса — 220 кг.

Дина — 3,72 м.

Діаметр — 234 мм.

Розмах крила — 80 см.

Ефективна дальність стрільби — до 25 км.

Боєголовка — бойова частина масою 35 кг.

Максимальна швидкість 4920 км/год (4 Маха).

Ракета Aspide

Нагадаємо, внаслідок точного влучання із системи HIMARS було знищено батарею російського зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф". На опублікованих кадрах видно, що бійці Сил оборони вразили самохідну пускову установку 5П85СМ2-1 і багатофункціональний радар 92Н6A.