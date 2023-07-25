В Украине на боевом дежурстве уже стоят ЗРК Skyguard Aspide: что известно (видео)

Применяемая в системе ракета Aspide имеет полуактивную радиолокационную головку самонаведения, как в ракетах класса "воздух-воздух" AIM-7 Sparrow. Ракета оснащена 35-кг боеголовкой и развивает скорость 4920 км в час.

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На линии боевого соприкосновения со стороны Сил обороны "засветился" итальянский зенитный комплекс Skyguard Aspide. Об этом 25 июля написали польские обозреватели из Defence 24.

Авторы публикации сослались на кадры Ukraine Weapons Tracker, где показаны кадры боевого применения российского беспилотника ZALA "Ланцет" в Херсонской области, который наносит удар по ЗРК. И хотя в комментарии под видео сообщалось об уничтожении комплекса, судя по кадрам сложно определить степень повреждения техники.

Отметим, что если на опубликованном видео действительно ЗРК Skyguard Aspide, то фактически это первые подтвержденные данные об этой системе ПВО, которая была поставлена Украине еще в конце 2022 года. О том, что такие комплексы будут предоставлены Киеву заявил глава Минобороны Алексей Резников в ноябре 2022. Тогда он поблагодарил США, Норвегию и Испанию за предоставленные системы NASAMS и Aspide.

Также в феврале 2023 года стало известно о том, что такие системы намерена предоставить и Италия. Об этом заявила 21 февраля премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время своего визита в Киев.

Кратко о комплексе Skyguard Aspide

Итальянская Skyguard Aspide или Spada — это сухопутный ЗРК малой дальности, предназначенный для обеспечения противовоздушной обороны. Одна батарея Skyguard Aspide состоит из двух РЛС управления огнем Contraves Skyguard, 4 буксируемых пусковых установок с 4 ракетами и 4 спаренных 35-мм пушек GDF-007.

Фото: Youtube

Пусковые установки Skyguard Aspide

Ракеты Aspide созданы на основе некоторых решений американской ракеты класса "воздух-воздух" AIM-7 Sparrow. В ней используется такая же полуактивная радиолокационная головка самонаведения(ГСН), которая требует подсвета цели, однако в остальном ракеты имеют отличия.

Aspide имеет улучшенную осколочно-фугасную боевую часть массой 35 кг. Кроме того ракета получила более мощный двигатель, новую гидравлику и оригинальную электронику, из-за чего она стала более маневренной и дальнобойной.

ТТХ ракеты Aspide

Масса — 220 кг.

Дина — 3,72 м.

Диаметр — 234 мм.

Размах крыла — 80 см.

Эффективная дальность стрельбы — до 25 км.

Боеголовка — боевая часть массой 35 кг.

Максимальная скорость 4920 км/ч (4 Маха).

Ракета Aspide

Напомним, в результате точного попадания из системы HIMARS была уничтожена батарея российского зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф". На опубликованных кадрах видно, что бойцы Сил обороны поразили самоходную пусковую установку 5П85СМ2-1 и многофункциональный радар 92Н6A.