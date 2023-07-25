"Спалили цілу ворожу колону": як "Гради" знищують ворога під Бахмутом (фото)

Артилеристи кажуть, що насправді старенький "Град" є доволі влучним, якщо максимально близько підходити до ворожих цілей. Бо чим далі ціль, тим вищий розліт реактивних снарядів.

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Українські військові з окремої танкової Криворізької бригади імені Костянтина Пестушка знищують російські сили на Бахмутському напрямку. Про це повідомляє АрміяInform.

В районі очікування завжди чергує кілька екіпажів БМ-21 "Град" на Бахмутському напрямку. Машини готові до виконання бойових дій. Як тільки вони отримують координати від командно-спостережного пункту, то військові виходять на бойову позицію й завдають удари осколково-фугасними боєприпасами.

Військові компенсують економію боєприпасів точністю Фото: АрміяInform

За словами командира машини Володимира, останніми днями вони отримали тільки дві цілі за три доби, бо ворог збавив темпи. Ще зовсім нещодавно вони мали по 12 завдань на добу — по російських посадках, позиціях, артилерії та іншим ворожим обʼєктам. Військові намагаються обирати позиції якомога ближче до ворожих цілей, бо чим далі до цілі, тим більший розліт реактивних снарядів.

"Зараз стріляємо менше, але якщо ціль хороша, варта уваги, то можемо по ній не звичайні 5–10 снарядів випустити, а кілька десятків. От, минулої зміни ми добряче влучили по їхній колоні, яка заїжджала в Бахмут. Причому стріляли вночі, але розвідка підтвердила, що спалили колону повністю", — розповідає Володимир.

Фото: АрміяInform

Також він додає, що "Град" доволі влучний, лише іноді потрібне коригування після першого залпу. Ефективність була б більшою, якби на одну ціль випускали 80-120 снарядів, як вимагає "книжка". Але доводиться економити боєприпаси та прицільно атакувати.

Прикривають "Гради" українські розрахунки ППО по типу ЗРК "Стріла" чи інші. Але й окупанти мають достатньо засобів ураження, тому військові завжди міняють позицію після стрільби.

Нагадаємо, 25 липня в Генштабі повідомили про просування в районі Андріївки, де вдалося вибити ворога.

24 липня аеророзвідники показали Бахмут із висоти пташиного польоту. Від міста залишились руїни.