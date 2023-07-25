Важливий контроль: у російських ракетах виявили західні комплектуючі, — Ігнат (відео)

Спікер Повітряних сил ЗСУ закликав дотримуватися санкцій, адже подібна "допомога" РФ допомагає окупантам заробляти чималі кошти, які вони спрямовують на агресію проти України.

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Спікер командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив про наявність західних компонентів у російському озброєнні. Він також зробив заклик до світової спільноти дотримуватися санкцій проти країни-агресора. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

"Та якого походження? Західного, звісно. Тому що все, що добре літає і добре влучає, високоточна зброя, — вона потребує західних комплектуючих. Про це вже всі говорять, не приховують, що є фірми-корпорації, які виготовляють цю продукцію, і ця продукція якимось чином, незважаючи на великий санкційний список, потрапляє в державу-окупанта", — зауважив Ігнат.

Юрій Ігнат наголосив, що в даному випадку не йдеться навіть про товари подвійного призначення. Натомість західні компоненти можуть бути використані винятково у військових цілях, що викликає особливі занепокоєння і питання щодо дотримання міжнародних санкцій щодо країни-агресора.

"Потрібно й інше блокувати. Блокувати всі технології, які не повинні потрапляти в Росію, для видобутку газу, нафти, наприклад, або інших речей. Розвитку технологічного сектора, галузі їхнього військово-промислового комплексу", — сказав спікер.

Юрій Ігнат наполегливо наголосив, що всі ці поставки західних компонентів Росії дають їй змогу заробляти значні кошти і використовувати у військових цілях проти України.

"Тому санкції мають бути дотримані, у будь-якому разі. Контроль їх важливий. Але, водночас зазначу, що якщо в них будуть такі союзники як Іран чи інші країни, які межують із Росією, і які не будуть під впливом цих санкцій, то здійснити контроль цих санкцій буде надзвичайно важко", — зазначив речник Повітряних сил.

Юрій Ігнат зазначив, що незважаючи на питання про зниження кількості випадків застосування російськими загарбниками ракет "Х-101" і "Х-555", їх все одно використовують "не так уже й рідко". Це наштовхує на думку, що, можливо, Росія створює запаси цих ракет або обирає їхнє застосування у стратегічно важливих випадках, зберігаючи їхню важливість та ефективність у контексті агресії проти України або інших регіональних загроз.

"Нещодавно їх застосовували. Кілька тижнів тому — це вже для нас рідко", — сказав він.

На думку представника ЗС ЗСУ, ці ракети все ж таки, можливо, ворог притримує для здійснення якихось провокацій, тому до цього теж потрібно бути готовими.

Нагадаємо, що 13 червня стало відомо, що виробник ударних безпілотників "Ланцет", які використовуються Кремлем у війні проти України, продовжує імпортувати західні комплектуючі.

А 16 липня у виданні Frankfurter Allgemeine Zeitung повідомили, що в державу-агресор продовжуються поставки західних компонентів для виготовлення ракет і подальших обстрілів України. В уламках боєприпасів знаходять компоненти американського, японського та німецького виробництва.