Важен контроль: в российских ракетах обнаружили западные комплектующие, — Игнат (видео)

Спикер Воздушных сил ВСУ призвал соблюдать санкции, ведь подобная "помощь" РФ помогает оккупантам зарабатывать немалые средства, которые они направляют на агрессию против Украины.

Related video

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил о наличии западных компонентов в российском вооружении. Он также сделал призыв к мировому сообществу соблюдать санкции против страны-агрессора. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Да какого происхождения? Западного, конечно. Потому что все, что хорошо летает и хорошо попадает, высокоточное оружие, — оно нуждается в западных комплектующих. Об этом уже все говорят, не скрывают, что есть фирмы-корпорации, которые изготавливают эту продукцию, и эта продукция каким-то образом, несмотря на большой санкционный список, попадает в государство-оккупант", — отметил Игнат.

Юрий Игнат подчеркнул, что в данном случае не идет даже о товарах двойного назначения. Вместо этого, западные компоненты могут быть использованы исключительно в военных целях, что вызывает особые обеспокоенности и вопросы относительно соблюдения международных санкций в отношении страны-агрессора.

"Нужно и другое блокировать. Блокировать все технологии, которые не должны попадать в Россию, для добычи газа, нефти, например, или других вещей. Развития технологического сектора, отрасли их военно-промышленного комплекса", — сказал спикер.

Юрий Игнат настоятельно подчеркнул, что все эти поставки западных компонентов России позволяют ей зарабатывать значительные средства и использовать в военных целях против Украины.

"Поэтому санкции должны быть соблюдены, в любом случае. Контроль их важен. Но, вместе с тем отмечу, что если у них будут такие союзники как Иран или другие страны, которые граничат с Россией, и которые не будут под влиянием этих санкций, то осуществить контроль этих санкций будет чрезвычайно трудно", — отметил спикер Воздушных сил.

Юрий Игнат отметил, что несмотря на вопрос о снижении количества случаев применения российскими захватчиками ракет "Х-101" и "Х-555", они все равно используются "не так уж редко". Это наводит на мысль, что возможно, Россия создает запасы данных ракет или выбирает их применение в стратегически важных случаях, сохраняя их важность и эффективность в контексте агрессии против Украины или других региональных угроз.

"Недавно их применяли. Несколько недель назад — это уже для нас редко", — сказал он.

По мнению представителя ВС ВСУ, эти ракеты все же, возможно, враг придерживает для осуществления каких-то провокаций, поэтому к этому тоже нужно быть готовыми.

Напомним, что 13 июня стало известно, что производитель ударных беспилотников "Ланцет", которые используются Кремлем в войне против Украины, продолжает импортировать западные комплектующие.

А 16 июля в издании Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщили, что в государство-агрессор продолжаются поставки западных компонентов для изготовления ракет и последующих обстрелов Украины. В обломках боеприпасов находят компоненты американского, японского и немецкого производства.