"Насильно захопили владу": у РФ судять 18 полонених "айдарівців", — росЗМІ (відео)

Батальйон "Айдар" — штурмове угруповання Сухопутних військ ЗСУ, створене ще у 2014 році. Майже два десятки його бійців звинувачують у порушенні "законів", встановлених окупантами на Донеччині.

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У Росії розпочався суд над бійцями батальйону "Айдар". Про це 25 липня повідомили у пропагандистському агентстві ТАРС.

У ЗМІ зазначили, що суд над 18 особами — перша масова справа у РФ. Фігурантів обвинувачують у кількох статтях "кримінального кодексу" так званої "ДНР", тобто окупаційного режиму у Донецькій області. Під час судового процесу їх мають перекваліфікувати на статті КК РФ.

Українців хочуть засудити за "насильницьке захоплення влади", "зміну конституційного ладу ДНР" та "участь в діяльності терористичної організації". Терористичною організацією в Росії визнаний сам батальйон "Айдар".

"Айдар" — штурмовий батальйон Сухопутних військ ЗСУ, створений у 2014 році як добровольчий. Його бійці виконували завдання у складі підрозділів АТО в Луганській області. Нині бере участь у боях за Бахмут на Донеччині.

Нагадаємо, 19 травня в Ростові-на-Дону розпочали розгляд справи Дениса Муриги. За версією слідства, він був заступником командира одного з підрозділів батальйону "Айдар" та був причетний до підриву моста на тимчасово окупованій території Луганщини.

Пізніше стало відомо, що Муригу засудили до 16 років ув’язнення. Колишнього "айдарівця" визнали винним у проходженні "навчання з метою терористичної діяльності та участі у незаконному збройному формуванні".