"Насильно захватили власть": в РФ судят 18 пленных "айдаровцев", — росСМИ (видео)

Батальон "Айдар" — штурмовая группировка Сухопутных войск ВСУ, созданная еще в 2014 году. Почти два десятка его бойцов обвиняют в нарушении "законов", установленных оккупантами в Донецкой области.

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В России начался суд над бойцами батальона "Айдар". Об этом 25 июля сообщили в пропагандистском агентстве ТАСС.

В СМИ отметили, что суд над 18 лицами — первое массовое дело в РФ. Фигурантов обвиняют в нескольких статьях "уголовного кодекса" так называемой "ДНР", то есть оккупационного режима в Донецкой области. Во время судебного процесса их должны переквалифицировать на статьи УК РФ.

Украинцев хотят осудить за "насильственный захват власти", "изменение конституционного строя ДНР" и "участие в деятельности террористической организации". Террористической организацией в России признан сам батальон "Айдар".

"Айдар" — штурмовой батальон Сухопутных войск ВСУ, созданный в 2014 году как добровольческий. Его бойцы выполняли задачи в составе подразделений АТО в Луганской области. Сейчас участвует в боях за Бахмут в Донецкой области.

Напомним, 19 мая в Ростове-на-Дону начали рассмотрение дела Дениса Мурыги. По версии следствия, он был заместителем командира одного из подразделений батальона "Айдар" и был причастен к подрыву моста на временно оккупированной территории Луганщины.

Позже стало известно, что Мурыгу приговорили к 16 годам заключения. Бывшего "айдаровца" признали виновным в прохождении "обучения с целью террористической деятельности и участия в незаконном вооруженном формировании".