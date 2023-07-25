Намагався втекти: група "Адам" показала кадри підриву російського Т-90 (відео)

На опублікованих кадрах видно, як український безпілотник наздогнав машину супротивника біля лісосмуги і завдав удару в область двигуна.

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Зведена тактична група "Адам" опублікувала кадри ураження російського танка за допомогою дрона-камікадзе. На відео ворожа машина намагалася втекти вздовж лісосмуги, проте безпілотник просто наздогнав ціль і завдав удару в область корми.

"Іноді FPV команди змушують нашу арту нудьгувати. Ще одне епічне і точне влучання однієї з наших камікадзе команд по танчику", — написали автори публікації в коментарі.

Повідомляється, що ймовірність ліквідації екіпажу російського танка досить висока.

Коментуючи відео, оглядачі Defence Express зазначили, що хоча в публікації не сказано про який танк ідеться, найімовірніше, дрон уразив саме танк Т-90 "Прорив". Такого висновку експерти дійшли, вказавши на характерну форму башти і встановлений бойовий модуль для кулемета.

Щодо подальшої долі ворожого танка, то експерти пояснили, що потрапляння в задню частину Т-90 повністю виводить з ладу двигун, через що танк перетворюється на легку мішень для інших засобів вогневого ураження.

Також було відзначено професійну роботу українських операторів БПЛА, які незважаючи на безліч зовнішніх чинників, що ускладнюють виконання бойового завдання, зуміли ефективно уразити техніку противника.

Раніше повідомлялося, що бійці Нацгвардії з протитанкового взводу бригади "Рубіж" успішно уразили російський танк. На оприлюднених кадрах протитанковий снаряд точно влучає в ціль, підриваючи боєкомплект машини.

З огляду на загрози дронів-камікадзе росіяни вирішили на рівні серійного виробництва встановлювати на свої танки комплекси "Захист". Це розробка компанії "Роселектроніка" — вона дає змогу виявляти і виводити з ладу безпілотники на відстані до 4 км.