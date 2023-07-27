"Мета ворога очевидна": Кубраков розповів, скільки РФ знищила за 9 днів атак на порти України

За словами міністра розвитку громад Олександра Кубракова, росіяни обмежують судноплавство в районі тимчасово окупованого Криму і біля територіальних вод Болгарії.

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Російська армія за 9 днів обстрілів українських портів у Чорному морі знищила 26 об'єктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден. Про це заявив міністр розвитку громад Олександр Кубраков під час засідання Ради Україна-НАТО, зазначив він у себе в Facebook.

За його словами, під час зустрічі, яка була анонсована ще 22 липня, представники сторін обговорили перешкоджання РФ вільному судноплавству в Чорному морі.

"Мета ворога очевидна — позбавити світ українського продовольства, створивши таким чином глобальну продовольчу кризу", — зазначив Кубраков.

Також, як зазначив міністр, сторони спільно засудили вихід Росії із зернової ініціативи та цілеспрямовані ракетні й дронові атаки на портову інфраструктуру півдня України. Крім того, ЗС РФ обмежують судноплавство в районі тимчасово окупованого Криму та біля територіальних вод Болгарії. Таким чином окупанти блокують рух кораблів у напрямку українських портів.

Кубраков зазначив, що не можна допустити, щоб росіяни домоглися блокади Чорного моря російськими військами.

"Це може призвести не тільки до втрат української економіки, а й до серйозної продовольчої кризи у світі, зокрема в таких гуманітарно чутливих регіонах, як Африка та Азія", — зазначив Кубраков.

Нагадаємо, що в ЄС пригрозили Путіну і Шойгу відповідальністю за обстріл Одеси. На думку делегації ЄС, напад на культурні та релігійні об'єкти в Одесі підтверджує хибність російських заяв про "щирий" захист цих об'єктів і культурних прав в Україні.

Також експерт, політичний аналітик Олександр Кочетков назвав Фокусу причини ракетного терору Одеси. За його словами, головною метою ракетних ударів Росії по портовій інфраструктурі є бажання знищити експортний потенціал України. Адже зерно чи не єдине джерело доходів для України в умовах війни.