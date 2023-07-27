Таємні переговори США з РФ: американці нібито пропонують повторні "референдуми", — росЗМІ

Журналісти нібито з’ясували, що росіян переконують провести голосування у тимчасово окупованих регіонах, але в Кремлі не погоджуються. За даними медіа, російська сторона досі не визначилась зі своїми бажаннями.

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США нібито ведуть секретні перемовини з Кремлем та пропонують провести повторні "референдуми" на тимчасово захоплених територіях України. Про це 27 липня з посиланням на неназваного колишнього американського чиновника написали в російському виданні The Moscow Times.

Зі слів джерела, зустрічі представників країн відбуваються щонайменше двічі на місяць і обговорення "виходять далеко за межі" офіційної позиції Заходу.

Зокрема, США нібито запропонували РФ повторно провести голосування серед мешканців тимчасово окупованих Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Нібито це допоможе з’ясувати, чи хочуть місцеві жити в складі країни-агресорки.

У матеріалі зазначено, що проведені російськими окупантами "референдуми" американці вважають фіктивними, а від проведення нових відмовляються у Кремлі.

"Ми дали ясно зрозуміти, що США готові конструктивно працювати зі стурбованістю Росії щодо національної безпеки", — сказав співрозмовник медіа.

Зі слів анонімного ексчиновника США, Росії запропонували відкрити дипломатичні канали також з Євросоюзом, Глобальним Півднем та Україною. Нібито під час перемовин стало зрозуміло, що шанси звільнення тимчасово захоплених ЗС РФ земель "невеликі", а спроба повернути Крим загрожує застосуванням тактичної ядерної зброї.

Джерело розповіло, що переговори зайшли в глухий кут через нездатність ворожих чиновників пояснити, чого вони хочуть.

Нагадаємо, 7 липня в адміністрації президента США Джо Байдена вже коментували чутки про проведення таємних перемовин з Росією. У Держдепі заявили, що дискусій про Україну без її участі американці не ведуть. Представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі підтвердив, що якісь обговорення були, але вони не підтримувались урядом.

Також 7 липня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що переговорів між офіційними особами США та РФ не було.