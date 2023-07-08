"Насправді не було": у Байдена прокоментували чутки про таємні переговори США і РФ (відео)

Раніше в Білому домі заявили, що знали про неофіційні контакти колишніх офіційних осіб США з росіянами, близькими до Кремля, однак не заохочували їх.

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Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван не підтвердив інформацію про таємні переговори з високопосадовцями Російської Федерації. Про це він сказав на пресбрифінгу 7 липня.

Чиновник прокоментував заяви журналістів про те, що між офіційними особами США і Росії нібито йшли секретні переговори щодо врегулювання ситуації в Україні.

"Я вдячний вам за це запитання, оскільки в цих публікаціях йшлося про те, чого насправді не було", — заявив Джейк Салліван.

Джейк Салліван про таємні мирні переговори між офіційними особами США і Росії щодо України

Переговори між США та РФ: що відомо

У четвер, 6 липня, британський телеканал NBC News повідомив із посиланням на шість анонімних джерел, що навесні 2023 року відбулася серія таємних зустрічей американських експосадовців із російськими чиновниками, науковцями та аналітиками.

За даними журналістів, зустрічі були ініційовані, щоб з'ясувати: які умови для мирної угоди з Україною є прийнятними для президента Росії Володимира Путіна.

Того ж дня у Вашингтоні спростували цю інформацію. За словами заступника прессекретаря Білого дому Ендрю Бейтса, адміністрація Байдена розраховує на успіх Києва на полі бою, а не на організацію мирних переговорів щодо України.

Пізніше, 7 липня, представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі визнав, що в Білому домі знали про неофіційні контакти колишніх офіційних осіб США із Сергієм Лавровим і росіянами, близькими до Кремля, проте не заохочували їх.