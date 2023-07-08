"На самом деле не было": у Байдена прокомментировали слухи о тайных переговорах США и РФ (видео)

Ранее в Белом доме заявили, что знали о неофициальных контактах бывших официальных лиц США с россиянами, близкими к Кремлю, однако не поощряли их.

Related video

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан не подтвердил информацию о тайных переговорах с высокопоставленными лицами Российской Федерации. Об этом он сказал на пресс-брифинге 7 июля.

Чиновник прокомментировал заявления журналистов о том, что между официальными лицами США и России якобы шли секретные переговоры касательно урегулирования ситуации в Украине.

"Я благодарен вам за данный вопрос, поскольку в данных публикациях шла речь о том, чего на самом деле не было", — заявил Джейк Салливан.

Джейк Салливан о тайных мирных переговорах между официальными лицами США и России по Украине

Переговоры между США и РФ: что известно

В четверг, 6 июля, британский телеканал NBC News сообщил со ссылкой на шесть анонимных источников, что весной 2023 года состоялась серия тайных встреч американских экс-чиновников с российскими чиновниками, учеными и аналитиками.

По данным журналистов, встречи были инициированы, чтобы выяснить: какие условия для мирного соглашения с Украиной являются приемлемыми для президента России Владимира Путина.

В тот же день в Вашингтоне опровергли данную информацию. По словам заместителя пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтса, администрация Байдена рассчитывает на успех Киева на поле боя, а не на организацию мирных переговоров по Украине.

Позже, 7 июля, представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби признал, что в Белом доме знали о неофициальных контактах бывших официальных лиц США с Сергеем Лавровым и россиянами, близкими к Кремлю, однако не поощряли их.