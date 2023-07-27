Тайные переговоры США с РФ: американцы якобы предлагают повторные "референдумы", — росСМИ

Журналисты якобы выяснили, что россиян убеждают провести голосование во временно оккупированных регионах, но в Кремле не соглашаются. По данным медиа, российская сторона до сих пор не определилась со своими желаниями.

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США якобы ведут секретные переговоры с Кремлем и предлагают провести повторные "референдумы" на временно захваченных территориях Украины. Об этом 27 июля со ссылкой на неназванного бывшего американского чиновника написали в российском издании The Moscow Times.

По словам источника, встречи представителей стран происходят минимум дважды в месяц и обсуждения "выходят далеко за пределы" официальной позиции Запада.

В частности, США якобы предложили РФ повторно провести голосование среди жителей временно оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Якобы это поможет выяснить, хотят ли местные жить в составе страны-агрессора.

В материале указано, что проведенные российскими оккупантами "референдумы" американцы считают фиктивными, а от проведения новых отказываются в Кремле.

"Мы дали ясно понять, что США готовы конструктивно работать с озабоченностью России относительно национальной безопасности", — сказал собеседник медиа.

По словам анонимного экс-чиновника США, России предложили открыть дипломатические каналы также с Евросоюзом, Глобальным Югом и Украиной. Якобы во время переговоров стало понятно, что шансы освобождения временно захваченных ВС РФ земель "невелики", а попытка вернуть Крым грозит применением тактического ядерного оружия.

Источник рассказал, что переговоры зашли в тупик из-за неспособности вражеских чиновников объяснить, чего они хотят.

Напомним, 7 июля в администрации президента США Джо Байдена уже комментировали слухи о проведении тайных переговоров с Россией. В Госдепе заявили, что дискуссий об Украине без ее участия американцы не ведут. Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби подтвердил, что какие-то обсуждения были, но они не поддерживались правительством.

Также 7 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что переговоров между официальными лицами США и РФ не было.