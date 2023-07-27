"Пригожин був хорошим варіантом": Ходорковський закликав до нового перевороту в РФ (відео)

Російський опозиціонер вважає, що неможливо протистояти тоталітарному режиму, не ризикуючи при цьому життям. За його словами, росіянам потрібно самим брати в руки зброю.

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Російський опозиційний політик Михайло Ходорковський вважає, що повалити владу в Російській Федерації можна силовим шляхом. Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Дождь" 27 липня.

За словами опозиціонера, для того, щоб нинішній режим був повалений, усередині нього має відбутися розкол. Він зазначив, що в таких умовах владу можна змістити насильницьким шляхом.

"Режим повинен зчепитися сам із собою, його силова складова. У цьому випадку Пригожин був хорошим варіантом, за якого ця силова складова забирається з поля протистояння і в цей момент можна і потрібно брати владу", — сказав Ходорковський.

При цьому політик підкреслив, що не вважає Євгена Пригожина героєм. На його думку, росіянам, які бажають зміни влади в країні, потрібно не підтримувати умовного "героя", а самим брати в руки зброю.

Ходорковський про повалення режиму (08:56)

"Якщо хтось думає, що можна в умовах тоталітарного режиму не ризикувати своїм життям, то я розчарую. У моєму житті досвід протистояння з дуже ослабленим тоталітарним режимом був, люди ризикували життям, деякі з них загинули. Якщо ви до цього не готові, то ви не опозиція", — заявив опозиціонер.

Відповідаючи на запитання про те, коли в Росії буде наступний заколот, Ходорковський припустив, що протистояння ще відбуватимуться протягом року-півтора. На його думку, базова проблема полягає в тому, що цивільне населення РФ не може протистояти регулярній армії.

Нагадаємо, 6 липня Михайло Ходорковський сказав журналістам, що в разі нового військового заколоту в Російській Федерації президента Володимира Путіна підтримають менше третини співробітників Федеральної служби безпеки.

Раніше, 24 червня, Михайло Ходорковський закликав співвітчизників не спокушатися від результату конфлікту між Путіним і Пригожиним і порадив купувати зброю. За його словами, зараз усі побачили, що диктатурі можна протистояти тільки будучи озброєними.