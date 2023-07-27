"Пригожин был хорошим вариантом": Ходорковский призвал к новому перевороту в РФ (видео)

Российский оппозиционер считает, что невозможно противостоять тоталитарному режиму, не рискуя при этом жизнью. По его словам, россиянам нужно самим брать в руки оружие.

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Российский оппозиционный политик Михаил Ходорковский считает, что свергнуть власть в Российской Федерации можно силовым путем. Об этом он рассказал в интервью изданию "Дождь" 27 июля.

По словам оппозиционера, для того, чтобы нынешний режим пал, внутри его должен произойти раскол. Он отметил, что в таких условиях власть можно сместить насильственным путем.

"Режим должен сцепиться сам с собой, его силовая составляющая. В данном случае Пригожин был хорошим вариантом, при котором эта силовая составляющая убирается с поля противостояния и в этот момент можно и нужно брать власть", — сказал Ходорковский.

При этом политик подчеркнул, что не считает Евгения Пригожина героем. По его мнению, россиянам, желающим смены власти в стране, нужно не поддерживать условного "героя", а самим брать в руки оружие.

Ходорковский о свержении режима (08:56)

"Если кто-нибудь думает, что можно в условиях тоталитарного режима не рисковать своей жизнью, то я разочарую. В моей жизни опыт противостояния с очень ослабленным тоталитарным режимом был, люди рисковали жизнью, некоторые из них погибли. Если вы к этому не готовы, то вы не оппозиция", — заявил оппозиционер.

Отвечая на вопрос о том, когда в России будет следующий мятеж, Ходорковский предположил, что противостояния еще будут происходить в течении года-полутора. По его мнению, базовая проблема состоит в том, что гражданское население РФ не может противостоять регулярной армии.

Напомним, 6 июля Михаил Ходорковский сказал журналистам, что в случае нового военного мятежа в Российской Федерации президента Владимира Путина поддержат меньше трети сотрудников Федеральной службы безопасности.

Ранее, 24 июня, Михаил Ходорковский призвал соотечественников не обольщаться от исхода конфликта между Путиным и Пригожиным и посоветовал покупать оружие. По его словам, сейчас все увидели, что диктатуре можно противостоять только будучи вооруженными.