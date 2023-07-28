Мають використати пролом: експерти назвали умови, за яких ЗСУ звільнять більше територій

За словами журналістів, у Сил оборони України є можливість звільнити більше територій. Російські війська на південь від Оріхова виснажені після кількох тижнів боїв.

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Українське командування відправило додаткові війська в Запорізьку область. Це свідчить про те, що ЗСУ вдалося знайти слабкі позиції в російській обороні. Про це пише видання The Washington Post з посиланням на західних чиновників.

Як заявила експерт з російських збройних сил у Rand Corp. Дара Массікот, резерви мають скористатися прірвою, а не намагатися пробити її "тараном".

"Резерви повинні були використовувати пролом, а не бути тараном для його створення", — сказала вона.

За її словами, є ознаки того, що російські війська на південь від Оріхова виснажені після кількох тижнів боїв.

Як заявив відставний офіцер морської піхоти США Марк Канчіан, у Сил оборони України є можливість звільнити більше територій.

"Якщо українці введуть нові свіжі війська і зможуть прорватися, то вони зможуть використати свою перевагу в бронетехніці, щоб захопити більшу територію", — сказав він.

Радник міністра оборони України Юрій Сак сказав журналістам, що поки що бойові дії не являють собою "особливої ескалації".

"Цей наступ триває вже досить давно. Він нічим не відрізняється від інших днів. Щойно станеться щось важливе, ми дуже швидко дізнаємося", — сказав Сак.

Нагадаємо, що заступник міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, як триває контрнаступ ЗСУ. За її словами, українські сили продовжують просуватися на південь від Бахмута. Наразі тривають бої в таких населених пунктах як Курдюмівка, Кліщіївка та Андріївка.

"Ми бачимо вже ознаки того, що ворогу все складніше і складніше чинити опір. І наші захисники сповнені сил для того, щоб рухатися далі", — сказала вона.