Більше грошей: у Зеленського розповіли, як РФ заманювала росіян до Криму

Зі слів представниці президента в АР Крим Таміли Ташевої, на півострові деякі категорії росіян мають більші заробітні плати, ніж місцеві мешканці.

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Російська Федерація використовує різні програми соціальної підтримки російських громадян, аби вони переїжджали до тимчасово окупованого Криму. Зокрема, їм обіцяли більші заробітні плати. Про це повідомила постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева в інтерв’ю ТСН.ua.

"Починаючи з 14-го року окупанти або Російська Федерація використовували різні програми соціальної підтримки російських громадян, які приїжджають на територію Криму і починають працювати в різних галузях — медицина, соціальний захист, так звана державна служба, медіа", — сказала Таміла Ташева.

Також окупанти стимулювали приїжджати до Криму російських вчителів, медиків, їм давали більші зарплати та пропонували квартири за зниженими цінами.

"Саме тому багато російських громадян приїхали в Крим. Саме через такі стимулюючі програми. Туди не їхали люди, які не мали ніякої соціальної підтримки", — пояснила вона.

Крім цього, на федеральних каналах з'явилися реклами про те, що Крим розвивається, тому переїжджайте. Після цього деякі росіяни продавали своє майно на території Росії та переїжджали на півострів.

Ташева наголосила, що в результаті на півострові з'явилися категорії росіян, які мають більші заробітні плати, ніж місцеві мешканці.

Нагадаємо, 27 липня Фокус писав, що в Криму затримали журналістку українського видання "Ґрати" Лутфіє Зудієву. Вона повинна була висвітлювати судове засідання у Верховному суді у справі кримських татар, яких російська влада звинуватила в диверсії.

За повідомленням місцевих Telegram-каналів, ввечері 27 липня у Красногвардійському районі Криму місцеві жителі чули вибухи й бачили запуск ракет на тлі грози.