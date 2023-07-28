Больше денег: у Зеленского рассказали, как РФ заманивала россиян в Крым

По словам представительницы президента в АР Крым Тамилы Ташевой, на полуострове некоторые категории россиян имеют выше заработные платы, чем местные жители.

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Российская Федерация использует различные программы социальной поддержки российских граждан, чтобы они переезжали во временно оккупированный Крым. В частности, им обещали большие заработные платы. Об этом сообщила постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева в интервью ТСН.ua.

"Начиная с 14-го года оккупанты или Российская Федерация использовали различные программы социальной поддержки российских граждан, которые приезжают на территорию Крыма и начинают работать в различных отраслях — медицина, социальная защита, так называемая государственная служба, медиа", — сказала Тамила Ташева.

Также оккупанты стимулировали приезжать в Крым российских учителей, медиков, им давали большие зарплаты и предлагали квартиры по сниженным ценам.

"Именно поэтому многие российские граждане приехали в Крым. Именно из-за таких стимулирующих программ. Туда не ехали люди, которые не имели никакой социальной поддержки", — пояснила она.

Кроме этого, на федеральных каналах появились рекламы о том, что Крым развивается, поэтому переезжайте. После этого некоторые россияне продавали свое имущество на территории России и переезжали на полуостров.

Ташева отметила, что в результате на полуострове появились категории россиян, которые имеют выше заработные платы, чем местные жители.

Напомним, 27 июля Фокус писал, что в Крыму задержали журналистку украинского издания "Ґрати" Лутфие Зудиеву. Она должна была освещать судебное заседание в Верховном суде по делу крымских татар, которых российские власти обвинили в диверсии.

По сообщению местных Telegram-каналов, вечером 27 июля в Красногвардейском районе Крыма местные жители слышали взрывы и видели запуск ракет на фоне грозы.